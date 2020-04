E poi c'è Cattelan 2020: la nuova stagione da stasera su Sky Uno

E poi c'è Cattelan torna in tv nel 2020 con la nuova stagione in diretta da stasera tutti i martedì alle 21:15 su Sky Uno: ospiti Elodie, Linus e molti altri.

E poi c'è Cattelan torna in tv nel 2020 con la nuova stagione in diretta da stasera su Sky Uno e NOW TV tutti i martedì alle 21:15, con ospiti, curiosità e tanto divertimento.

Dopo il successo social di EPCC Alive - la versione "speciale" pensata ad hoc per il web - ora il late night show arriva in versione LIVE nella sua collocazione originaria: EPCC LIVE sarà tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW TV, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea.

Con EPCC LIVE - produzione Fremantle per Sky - Cattelan torna sul palco dello show che porta il suo nome mantenendo invariata la sua formula di successo, adattandola nel pieno rispetto di tutte le norme previste dalla situazione emergenziale che l'Italia sta vivendo. Torneranno dunque i monologhi dissacranti e politicamente scorretti di Alessandro, le gag imprevedibili, le originali interviste con gli ospiti. Non mancheranno i fedelissimi e immancabili Street Clerks e Marco Villa.

Ci siamo quasi! 🔥

Il nostro capitano @alecattelan torna con una nuova stagione totalmente LIVE! 😍

Vi aspettiamo il 7 aprile alle 21.15, non mancate! pic.twitter.com/0z1nrx4yVh — SkyUno (@SkyUno) April 1, 2020

La puntata si aprirà con l'astronauta Paolo Nespoli che, dopo le sue missioni nello spazio che lo hanno tenuto in orbita per un totale di oltre 313 giorni, se ne intende di "ritorni alla vita normale". A seguire, protagonisti delle interviste del primo appuntamento saranno Elodie, la giovane cantante pop-urban che ha partecipato al Festival di Sanremo con "Andromeda", estratto dall'album "This is Elodie", brano certificato disco d'oro, ora tra i più trasmessi in radio, che ha superato gli 11 mln di stream e i 12 mln di di visualizzazioni su YouTube; e Linus, direttore artistico di Radio Deejay, che in queste settimane ha continuato tramite la sua radio a far compagnia agli ascoltatori. In più, un imperdibile gioco speciale con 9 personaggi celebri collegati via webcam dalle proprie abitazioni che si sottoporranno alle domande di Cattelan: ci saranno Annalisa, Fabio Caressa, Martin Castrogiovanni, Leo Gassmann, Jake La Furia, Federica Nargi e AlessandroMatri, Shade, Jo Squillo e Ivan Zaytsev.

Inoltre, in queste puntate diventerà centrale l'interazione con il pubblico da casa, chiamato a commentare live sui social e non solo. Tutto secondo l'ormai inconfondibile stile che ha reso "E poi c'è Cattelan" un vero fenomeno televisivo, capace di imporre uno stile tutto nuovo, fatto di irriverenza, sarcasmo e divertimento. Uno show, in questi anni, pieno di momenti diventati veri e propri instant cult, virali subito dopo la messa in onda, ma anche capaci di generare il dibattito sociale.