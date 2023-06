50 km all'ora: iniziate le riprese del nuovo film diretto e interpretato da Fabio De Luigi

Sony Pictures International Productions e Colorado Film annunciano l'inizio delle riprese del film 50 km all'ora diretto da Fabio De Luigi, protagonista con Stefano Accorsi e autore della sceneggiatura insieme a Giovanni Bognetti. Nel cast oltre Fabio De Luigi e Stefano Accorsi anche Alessandro Haber, Elisa Di Eusanio, Alice Palazzi, Simone Baldasseroni, Giorgia Arena, Barbara Abbondanza e Paolo Cevoli.

La commedia/road movie è una rivisitazione italiana di 25 km/h, film tedesco di Sony Pictures International Production campione d'incassi nel 2018 (scritto da Oliver Ziegenbalg e diretto da Markus Goller). Recentemente è diventato un remake anche in Messico con il titolo "A Todas Partes".

Due fratelli si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre e tra rancori passati e affetto sopito, affrontano un viaggio a bordo di due moto scassate, costruite quando erano due ragazzini. Iginio Straffi e Alessandro Usai di Colorado Film sono i produttori di 50 km all'ora che sarà distribuito nelle sale italiane da Eagle Pictures.

"Siamo elettrizzati all'idea di continuare la nostra collaborazione creativa con Colorado Film e avere l'opportunità di lavorare con un regista e una star così prestigiosa e talentuosa come Fabio De Luigi" ha dichiarato Shebnem Askin, EVP, Creative Production & Head of Sony Pictures International Productions, "Non vediamo l'ora di portare questo film nei cinema italiani e siamo certi che il lavoro di De Luigi offrirà una grande esperienza al pubblico".

"Questo film consolida la collaborazione di successo tra Colorado Film e Sony Pictures International Productions" ha detto Alessandro Usai, amministratore delegato di Colorado Film, "Siamo molto felici di collaborare con Fabio De Luigi come protagonista per la decima volta e come regista per il terzo film. Dopo tanti successi insieme, siamo certi che questo nuovo progetto, arricchito anche dall'interpretazione di Stefano Accorsi, sarà apprezzato dal pubblico italiano nella prossima stagione."

Le riprese del film si svolgeranno in Emilia-Romagna e in altre località italiane. 50 km all'ora è il secondo titolo di un accordo multi-picture tra Sony Pictures International Productions e Colorado Film. Il primo film è stato Natale A Tutti I Costi, che ha debuttato al primo posto su Netflix Italia nel dicembre 2022.