49. Laceno d’Oro International Film Festival: tutti i titoli in concorso

In attesa dell'annuncio del programma completo, il Laceno d'Oro International Film Festival 2024 tutti i titoli del Concorso lungometraggi che, per la prima volta, conterrà solo anteprime nazionali, un'anteprima mondiale (5 anni e un'estate di Mauro Santini), un'anteprima internazionale (Le Boxeur chancelant di Lo Thivolle) e un'anteprima europea (_New Berlin di Alexey Fedorchenko:).

Tra gli ospiti della manifestazione, il regista Arnaud Desplechin, a cui è dedicata una retrospettiva, riceverà il Premio alla Carriera Laceno d'Oro e terrà una masterclass sabato 7 dicembre, mentre Valerio Mastandrea sarà protagonista di un omaggio che il Festival gli tributerà nel weekend di chiusura e che si concluderà con un talk l'8 dicembre.

Le giurie dei concorsi

Il regista Massimo D'Anolfi guiderà la giuria del concorso lungometraggi composta dal Antonio Piazza e dal produttore e distributore Gaël Teicher, che nel corso degli anni ha legato il suo nome a registi quali Paul Vecchiali, Jean-Claude Brisseau, Patricia Mazuy, Jean-Daniel Pollet e a Laurent Achard.

Svelata anche la Giuria Cortometraggi Gli occhi sulla città - che tra i ventidue titoli conta 4 anteprime mondiali (Il mio nome è nessuno di Giovanni Cioni, Acqua Granda di Irene Dorigotti, Cianuro di Eleonora Mastropietro, Entry #2 - All That Could Have Been di Francesco Zucchetti), 2 anteprime internazionali (Attack on Monegasque di Lucas H. Rossi dos Santos e Henrique Amud, Cronos di Nikita Parchutov), 1 anteprima europea (How We Got Mother Back di Gonçalo Waddington) e quasi tutte anteprime nazionali - e composta dal produttore Pedro Fernandes Duarte, che presenterà fuori concorso il corto Water Hazard di Alexander David, e dai registi Luca Sorgato, di cui verrà proiettato Padre Z. e Vanina Lappa, con Nessun posto al mondo nel Fuori concorso.

Tutti i titoli del concorso lungometraggi Laceno d'Oro 49

New Berlin di Alexey Fedorchenko - Russia / 2023

Rising up at Night di Nelson Makengo - Congo, Belgio, Germania, Burkina Faso, Qatar / 2024

A Savana e a montanha di Paulo Carneiro - Portogallo, Uruguay / 2024

The Cats of Gokogu Shrine di Kazuhiro Soda - Giappone / 2024

Le Boxeur chancelant di Lo Thivolle - Francia / 2024

We Are Inside di Farah Kassem - Libano, Qatar, Danimarca / 2024

5 anni e un'estate di Mauro Santini - Italia / 2024

Invention di Courtney Stephens - USA / 2024

La otto giorni di cinema di Avellino accoglierà proiezioni, incontri con gli autori, concerti, mostre, masterclass e workshop. Al centro del programma tre concorsi internazionali: "Laceno d'Oro 49", riservato ai lungometraggi sia finzione che documentari, "Gli occhi sulla città", dedicato ai cortometraggi sui temi degli spazi urbani, dell'ambiente e del paesaggio, declinati con la massima libertà, e "Spazio Campania", la sezione dedicata alle produzioni realizzate sul territorio campano o da autori campani.