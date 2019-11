33 giri - Italian Masters: la terza stagione da stasera su Sky Arte!

33 Giri - Italian Masters torna stasera su Sky Arte con la terza stagione: con un approfondito ed emozionante ascolto dell'omonimo 33 giri di Lucio Dalla, tornano i nuovi episodi ogni mercoledì alle 21.15 (canale 120 e 400 di Sky). Sei album che hanno segnato la storia della musica italiana. Sei dischi indimenticabili diventati pietre miliari della nostra discografia.

Direttamente dagli studi di registrazione per riaprire le bobine con i master originali delle canzoni interpretate e scritte dalle più grandi firme della musica italiana. Un viaggio alla scoperta dei segreti dei più importanti dischi di 6 grandi autori: Lucio Dalla, Luca Carboni, Zucchero, Vinicio Capossela, Alberto Fortis ed Enzo Jannacci.

Davanti ai mixer degli storici studi di registrazione dove molti di questi album sono stati realizzati, 33 Giri - Italian Masters prosegue il racconto appassionato delle pagine di vinile più importanti, diventate i classici di oggi, con la guida dello storico discografico Stefano Senardi, che svelerà i dettagli delle vicende di ogni album, insieme alle parole dei diretti protagonisti e dei testimoni che hanno partecipato alla loro creazione. Sarà ripercorsa la nascita e la storia di questi dischi attraverso i ricordi e gli aneddoti di musicisti, produttori e discografici che hanno contribuito al loro successo; e ancora gli interventi degli artisti che ne hanno tratto ispirazione e li reinterpretano esclusivamente per Sky Arte.

Torna da domani sera la terza stagione di 33 Giri Italian Masters, la serie sui migliori dischi della musica italiana. La prima puntata sarà dedicata all’omonimo disco di Lucio Dalla del 1979. Appuntamento domani sera alle 21.15. pic.twitter.com/6FQXgA7W91 — Sky Arte (@SkyArte) November 19, 2019

Il risultato è un riascolto esclusivo e inedito di brani conosciutissimi come non li abbiamo mai ascoltati. Nel format i musicisti che scrissero e incisero quegli album, grazie all'esperienza di Maurizio Biancani e alle sue sapienti mani che gestiscono le varie tracce al mixer, riascoltano in "solo", o con abbinamenti esclusivi ed emozionanti, le singole parti strumentali che compongono l'alchimia finale delle varie canzoni. La combinazione ritmica basso e batteria, l'assolo di chitarra, le seconde voci sovraincise o gli arrangiamenti orchestrali o di tastiere, il ritornello solo voce e pianoforte. Tutte queste parti, non sempre facilmente identificabili, vengono messe in evidenza svelando le curiose e sorprendenti, e alle volte istintive, architetture sonore alla base dei grandi successi.

La prima puntata della serie, realizzata da Except, sarà dedicata al disco del 1979 di Lucio Dalla, l'omonimo Lucio Dalla. A celebrarlo, 40 anni dopo la sua uscita, saranno Ron e Maurizio Biancani che al mixer dell'Angelo Studio di Garlasco ripercorreranno i momenti della creazione dell'album con toccanti inserti della voce di Dalla e una emozionante reinterpretazione di Anna e Marco eseguita alla chitarra dallo stesso Ron. Le interviste ai musicisti che hanno collaborato con Dalla, Ricky Portera e Giovanni Pezzoli, realizzate proprio a Lo Studiolo di Bologna (il luogo di Lucio Dalla), e un'esibizione esclusiva di Tango di Luca Carboni e Bruno Mariani, arricchiranno ulteriormente la puntata.

Il secondo appuntamento, in onda sempre stasera ma alle 22.10, sarà invece dedicato all'album Luca Carboni di Luca Carboni. Seduto davanti al mixer in compagnia di Maurizio Biancani, Carboni riascolterà il suo album edito nel 1987. Con loro anche il produttore Roberto Costa. Un tuffo nel passato anche con Silvia lo sai che Carboni suonerà al pianoforte. Il ricordo della creazione dell'album anche nelle interviste ad Antonello Giorgi, l'amico assistente nonché suo batterista, e al musicista Giovanni Pezzoli.

Nelle puntate successive, Vinicio Capossela racconta de Il ballo di San Vito, uno dei suoi dischi di maggior successo, con un live d'eccezione. Zucchero rivive la magia di Oro, Incenso & Birra. Per Alberto Fortis sarà la celebrazione del 40ennale dall'uscita dell'omonimo disco Alberto Fortis. E infine il ricordo di Enzo Jannacci e il suo Ci vuole orecchio.

Di seguito l'elenco dei protagonisti delle sei puntate:

LUCIO DALLA di Lucio Dalla - mercoledì 20 novembre alle 21.15

LUCA CARBONI di Luca Carboni - mercoledì 20 novembre alle 22.10

IL BALLO DI SAN VITO di Vinicio Capossela - mercoledì 27 novembre alle 21.15

ORO, INCENSO & BIRRA di Zucchero - mercoledì 4 dicembre alle 21.15

ALBERTO FORTIS di Alberto Fortis - mercoledì 11 dicembre alle 21.15

CI VUOLE ORECCHIO di Enzo Jannacci - mercoledì 18 dicembre alle 21.15