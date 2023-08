I 3 dell'Operazione Drago con Bruce Lee torna al cinema dopo 50 anni

Dal 14 al 16 agosto nei The Space Cinema torna il classico con Bruce Lee nel centenario di Warner Bros.

Dal 14 al 16 agosto, nell'ambito dell'iniziativa Back On The Big Screen di The Space Cinema, torna sul grande schermo I 3 dell'Operazione Drago, indimenticato classico del mito del Kung-Fu con Bruce Lee.

Bruce Lee durante una pausa delle riprese de L'ultimo combattimento di Chen

In occasione dei 50 anni dall'uscita nelle sale della pellicola, I 3 dell'Operazione Drago torna nei multisala in versione restaurata in 4K, proprio nel centenario di Warner Bros.

Un primo piano di un giovane Bruce Lee

Ne I 3 dell'Operazione Drago si fondono le tecniche di karate, judo, tae-kwon-do, tai-chi chuan e haikido, e Bruce Lee viene ingaggiato dai servizi segreti per smascherare un losco traffico di droga che ha come copertura un'accademia di arti marziali. Sotto falso nome, parteciperà al brutale torneo di arti marziali di Han.

Gli spettatori potranno scoprire il talento di Bruce Lee grazie all'iniziativa Back On The Big Screen, che permette di ammirare al cinema cult movie e classici senza tempo.