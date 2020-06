2 Fast 2 Furious: stasera su Italia 1 il secondo capitolo della saga con Paul Walker

2 Fast 2 Furious è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:30, secondo capitolo della longeva saga cinematografica dove a farla da padrone sono ancora una volta le auto: per questa pellicola sono stati usati ben diciotto modelli differenti tra cui due Ferrari.

Il protagonista Brian O'Conner dopo aver vinto una gara automobilistica illegale viene arrestato dall'FBI, qui il suo vecchio capitano lo recluta come infiltrato in un giro clandestino di corsa automobilistica a Miami. Brian deve contribuire alla cattura del Carter Verone, un criminale locale, l'ex poliziotto accetta e chiede che gli venga affiancato Roman Pearce, un amico agli arresti domiciliari. I due, insieme a Monica Fuentes, un agente sotto copertura a Miami, entrano nelle grazie di Verone e iniziano la loro missione senza sapere che le loro auto sono munite di un GPS che serve a localizzarli in qualsiasi momento. Una volta che lo scoprono devono trovare il modo di sbarazzarsi delle auto ed incastrare il criminale.

2 Fast 2 Furious è stato diretto da John Singleton nel 2003. Nel cast troviamo Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser, Ludacris, James Rema e, Devon Aoki. Il film è il sequel di Fast and Furious. In questo capitolo manca Vin Diesel, l'attore dopo l'enorme successo del primo film, rinunciò ad un'offerta di 25 milioni di dollari e preferì tornare in scena con il sequel di Pitch Black, The Chronicles of Riddick. Dietro questa rinuncia ci sono state divergenze sulla sceneggiatura appianate solo con Fast and Furious - Solo parti originali.