16 Anni e Incinta Italia: la puntata con Swami stasera su Mtv

Il quinto doppio episodio dell'ottava stagione di 16 Anni e Incinta Italia, con protagonista Swami, va in onda in prima tv assoluta stasera alle 22.00 su MTV!

Il docu-reality di MTV è pronto ad entrare in una nuova storia e a raccontare una nuova mamma: Swami. Il quinto doppio episodio dell'ottava stagione di 16 Anni e Incinta Italia, la produzione locale in onda in prima tv assoluta stasera su MTV alle 22:00, sarà una montagna russa di emozioni.

Swami vive a Passoscuro, vicino al mare, insieme alla mamma Tamara, con la quale ha uno splendido rapporto. I suoi genitori si sono separati quando lei era piccola, ma per fortuna i rapporti familiari sono rimasti molto equilibrati. Anche perché nella vita della mamma adesso è arrivato un nuovo compagno, Claudio, che è diventato una presenza fondamentale per tutta la famiglia. Swami ha anche due fratelli, Manuel e Yuri, e con il primo ha un rapporto molto speciale.

Prima di affrontare la gravidanza, Swami frequentava una scuola per parrucchiera a Roma. Quando ha scoperto la gravidanza, però, ha dovuto abbandonare. Ma diventare parrucchiera resta il suo grande sogno e spera che, una volta nata la piccola Kristal, troverà il tempo di frequentare i corsi serali e diplomarsi. Matteo, il papà della bimba ed ex fidanzato, non era d'accordo nel proseguire con la gravidanza, così la storia tra i due è terminata.

Nonostante le difficoltà emozionali però, la famiglia di Swami la ama, la protegge e supporta in ogni momento. Anche il fratello Manuel l'ha sorpresa non lasciandola mai da sola in questo incredibile percorso. Il docu-reality di MTV, unico nel suo genere, vuole essere un racconto neutrale e senza pregiudizi sui cambiamenti che questo percorso comporta e che, oltre a trasformare la vita delle ragazze, modifica anche gli equilibri delle persone a loro più vicine.

In concomitanza con il programma, all'indirizzo www.mtv.it/aispa verrà attivata una pagina con utili informazioni su contraccezione, prevenzione e gravidanza. Per fare ciò MTV ha chiesto il supporto della AISPA (Associazione Italiana Sessuologia e Psicologia Applicata), associazione non profit operante su territorio nazionale con cui aveva già collaborato in occasione di tutte le edizioni italiane di 16 Anni e Incinta. L'Associazione, con base a Milano e fondata nel 2001, ha lo scopo di stimolare la cultura sessuologica in un'ottica integrata comprensiva delle componenti mediche e psicologiche, così da poter rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza. In questo modo, a chi ha bisogno di aiuto viene data l'opportunità di accedere ad una consulenza autorevole in modalità totalmente anonima.