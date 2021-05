16 anni e incinta Italia: la stagione 8 da stasera su MTV

Stasera su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW), alle 22:00, riparte 16 Anni e Incinta Italia con la stagione 8, la produzione che da anni racconta storie di mamme giovanissime che, anche in questa edizione 2021, sapranno ripercorrere - senza citazioni ma con le loro emozioni - l'avventura più bella, ma anche intensa e difficile.

Le ragazze di questa ottava stagione sono sette, e hanno tutte affrontato la gravidanza in un momento storico che certamente non ha facilitato le loro vite. Passano le stagioni di 16 Anni e Incinta Italia, e le ragazze del docu-reality sono figlie della loro generazione. Adesso le coppie si conoscono su Instagram, hanno una vita online molto intensa e ambizioni diverse, ma una cosa non cambia: seppur ancora teenager, superano difficoltà insormontabili. Non è facile essere delle adolescenti, ancor meno affrontare una gravidanza. Ogni storia è una vita diversa, chi affronta la gravidanza con l'appoggio della famiglia, chi lo fa da sola o con il proprio compagno, ma nessuna di loro sa cosa il futuro ha in serbo, se non i bimbi in arrivo.

La protagonista della prima puntata, in onda oggi, giovedì 13 maggio 2021, è Veronica. Ha 18 anni, è di Milano, e vorrebbe diventare una tatuatrice, ma ha anche la passione per il canto. Sta affrontando la gravidanza con il suo compagno Vittorio nonostante le tante paure per il futuro. Il docu-reality di MTV, unico nel suo genere, vuole essere un racconto neutrale e senza pregiudizi sui cambiamenti che questo percorso comporta e che, oltre a trasformare la vita delle ragazze, modifica anche gli equilibri delle persone a loro più vicine.

Sulle piattaforme social e sul sito di MTV si potrà vedere la prima puntata integrale e tutti i video con i momenti migliori dei nuovi episodi, ma ci saranno anche due mini-format esclusivi: 16 Anni e Incinta 8...E Poi? dove le mamme di questa stagione rispondono ad alcune domande, per scoprire meglio chi sono, che cosa hanno fatto dopo lo show e tante altre curiosità. 16 Anni E Incinta 8 - La Giornata Tipo dove le giovani mamme raccontano la loro giornata ideale dalla sveglia alla buonanotte, da due differenti punti di vista: prima della nascita e dopo la nascita del loro bambino. Ed inoltre spazio anche ai video tutorial dove le protagoniste di 16 Anni e incinta ci danno dritte su come cambiare i pannolini, ricette per i neonati, consigli per il trucco e tanto altro ancora.