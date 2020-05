16 Anni e Incinta Italia: la puntata con Sofia stasera su Mtv

È Sofia, 15 anni, di Alcamo (TP) la protagonista del secondo e ultimo appuntamento della settima stagione di 16 Anni e Incinta Italia, il docu-reality - in onda stasera su Mtv alle 22.00 -che esplora il delicato tema della maternità attraverso gli occhi delle adolescenti che vivono questa esperienza unica in prima persona.

In questo doppio episodio conosceremo da vicino la giovane teenager siciliana che vive con il padre e la sorella. Da qualche anno, invece, la madre è andata via da casa. Sofia sta vivendo la gravidanza insieme al suo fidanzato Ivan, stanno insieme dal 4 anni. Un bravissimo ragazzo che ha deciso di affrontare la situazione con grande senso di responsabilità. Nonostante la giovanissima età, sono una coppia molto determinata: vogliono dare a loro figlio una vera famiglia, una casa e vogliono lavorare per mantenerlo. L'iniziale scetticismo e preoccupazione del papà di Sofia sarà mitigato dal loro amore e dal sorriso del piccolo Kevin.

16 Anni e Incinta Italia vuole essere una fotografia personale e senza filtri del percorso che giovanissime ragazze decidono di intraprendere affrontando una gravidanza in giovane età. Mettendo da parte la loro quotidianità - fatta di lezioni a scuola e uscite con gli amici - decidono di affrontare un percorso non sempre facile che cambierà la loro vita e quella di chi sta loro vicine. Il docu-reality di MTV, unico nel suo genere, racconta in maniera imparziale le storie di giovani mamme che, una volta fatta questa scelta di vita, prendono in mano il loro destino e il loro futuro. Da una parte paure e insicurezze, dall'altra l'entusiasmo per un vero e proprio miracolo: la magia di creare una nuova vita.

In concomitanza con la partenza dello show, all'indirizzo www.mtv.it/aispa è sempre attiva una pagina con utili informazioni su contraccezione, prevenzione e gravidanza. Per fare ciò MTV, anche quest'anno, ha chiesto il supporto della AISPA (Associazione Italiana Sessuologia e Psicologia Applicata), associazione non profit operante su territorio nazionale con cui aveva già collaborato in occasione di tutte le precedenti edizioni italiane di 16 Anni e Incinta. L'Associazione, basata a Milano e fondata nel 2001, ha lo scopo di stimolare la cultura sessuologica in un'ottica integrata comprensiva delle componenti mediche e psicologiche, così da poter rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza.

In questo modo, a chi ha bisogno di aiuto viene data l'opportunità di accedere ad una consulenza autorevole in modalità totalmente anonima. 16 Anni e Incinta Italia è una produzione ViacomCBS International Studios (VIS) per MTV, realizzata in collaborazione con la casa di produzione Stand By Me.