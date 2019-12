15 persone reali che assomigliano ai personaggi dei cartoni animati

I personaggi dei cartoni animati superano il confine della finzione grazie a delle foto che mostrano l'incredibile somiglianza con 15 persone reali.

Da Elsa di Frozen - Il regno di ghiaccio a Flash di Zootropolis, passando per Carl e Russell di Up, senza dimenticare il "malvagio" Gru di Cattivissimo me, gli scatti ritraggono delle persone che nella loro vita quotidiana si ritrovano ad avere un aspetto molto simile a quello creato dagli animatori per film e serie tv.

Tra le immagini ci sono anche quelle di alcune star come Jason Momoa che ricorda Scar de Il re leone, Miley Cyrus e Bryan Cranston che ricorda Ned Flanders dei Simpson o Danny DeVito che sembra uscito dagli episodi dedicati alla famiglia Jetson.