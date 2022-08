13: Il Musical, su Netflix in streaming da oggi

13: Il Musical, il film di Tamra Davis con Josh Peck e Debra Messing, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 12 agosto 2022 per tutti gli utenti.

13: Il Musical, il film di Tamra Davis con Josh Peck e Debra Messing - la Grace di Will & Grace, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 12 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Dopo il divorzio dei genitori, il dodicenne Evan Goldman deve lasciare New York insieme alla madre Jessica, proprio mentre si sta avvicinando il suo bar mitzvah, ovvero il raggiungimento dei tredici anni e un giorno e la tanto attesa maturità secondo la tradizione ebraica. Così, Evan dovrà abbandonare il padre, gli amici e il rabbino che lo aveva educato secondo i principi della propria legge.

Locandina di 13: Il Musical

Dopo essere arrivato a casa della nonna nella cittadina di Walkerton, in Indiana, Evan non perderà tempo nel cercare di escogitare un piano per rendere il proprio bar mitzvah un evento comunque straordinario, pure se lontano dalle sue origini. Nella nuova scuola, Evan si renderà subito conto di non essere l'unico adolescente alle prese con le paturnie tipiche dell'età. Con i nuovi amici Patrice e Archie condividerà la preoccupazione per il futuro del pianeta e le delusioni amorose; nel frattempo, la popolare cheerleader Lucy sta cercando con ogni mezzo di ostacolare il primo bacio, apparentemente inevitabile, tra la sua fiamma Brett e la sua migliore amica Kendra.

Evan però andrà avanti nel suo intento, e inviterà tutti alla sua festa, che potrebbe dunque rappresentare la resa dei conti ancora in sospeso. Nonostante gli inevitabili rischi di complicare ancora di più la situazione fra tutti i suoi compagni, Evan riuscirà a rendere concreta l'apparentemente impossibile riunione di un gruppo altamente infiammabile: potrebbe diventare un evento semplicemente indimenticabile.