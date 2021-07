11 Settembre: il trailer della docuserie di National Geographic sui tragici eventi

Gli eventi legati alla tragedia dell'11 settembre saranno raccontati in una nuova docuserie prodotta per National Geographic di cui online è stato condiviso il trailer.

Il progetto si intitola 9/11: One Day in America ed è composto da sei puntate che verranno trasmesse sugli schermi statunitensi a partire dal 29 agosto, per cinque serate consecutive e con delle interruzioni pubblicitarie limitate.

La docuserie 9/11: One Day in America seguirà gli eventi dell'11 settembre usando i racconti in prima persona delle persone che hanno prestato i primi soccorsi e dei sopravvissuti al crollo delle Torri Gemelli dopo l'attacco terroristico.

Ogni puntata del progetto darà spazio all'eroismo di chi è stato coinvolto usando le interviste realizzate a 54 persone e materiale video inedito, girato anche dalle persone che si trovavano negli appartamenti e nelle strade vicino agli edifici crollati.

Tra le persone che hanno condiviso la propria esperienza c'è il capo dei vigili del fuoco che ha fatto parte del primo gruppo di persone arrivato al World Trade Center, i paramedici e i passanti travolti dalle macerie delle Torri Gemelle che hanno condiviso le proprie storie.

Il progetto diretto da Daniel Bogado, della durata totale di sette ore, è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival.