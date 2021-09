11 settembre - Io c'ero: stasera su NOVE lo speciale a 20 anni dall'attentato delle Torri Gemelle

Stasera su NOVE, alle 21:30, arriva lo speciale 11 settembre - Io c'ero che attraverso testimonianze inedite racconta la paura, la disperazione e il terrore di chi ha vissuto l'11 settembre 2001 sulla propria pelle.

Sono passati 20 anni dal quel giorno che sconvolse la vita degli Stati Uniti d'America e del mondo intero.

Nel film si racconta anche di come le autorità hanno reagito, affrontato e cercato di riguadagnare una parvenza di controllo sugli eventi per cercare di riportare una sorta di normalità.

Attraverso le registrazioni dei centri di comando militari, servizio di emergenza, teleconferenze governative, controlli del traffico aereo, compagnie aeree commerciali, telefonate private e trasmissioni pubbliche si consente al pubblico di sentire in prima persona la confusione, la rabbia e l'incredulità di quel giorno.

Il produttore principale del documentario, commissionato da ITV e France tv, è Brook Lapping parte di Zinc Media Group.