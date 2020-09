11 Settembre 2001: la programmazione speciale oggi su History

A diciannove anni dall'11 Settembre 2001, History (in esclusiva su Sky al canale 407) proporrà, a partire dalle 16.00, una programmazione speciale dal titolo Apocalypse 9/11, una serie di documentari che ricostruiranno le diverse tappe di quel tragico evento: dalla ideazione all'attuazione, dai soccorsi alle conseguenze di medio e lungo periodo sulla politica americana.

L'11 settembre del 2001 gli Stati Uniti vennero sconvolti dal più grave attentato terroristico della loro storia. Ideato da Osama Bin Laden, il piano prevedeva che venissero colpiti gli edifici simbolo della potenza politico-militare e finanziaria statunitense a Washington e New York. Due aerei distrussero le Torri Gemelle, un terzo si schiantò contro il Pentagono, mentre il quarto, diretto verso la Casa Bianca, precipitò in Pennsylvania, dopo che i passeggeri si ribellarono ai sequestratori. I morti furono circa tremila.

Tra i programmi proposti, History presenta, in prima visione assoluta alle 21.00, 11 settembre: a bordo del volo 93. Lo speciale analizza dettagliatamente, minuto per minuto, quanto avvenne a bordo del volo United 93, diretto verso la Casa Bianca e schiantatosi in una zona rurale della Pennsylvania. E lo fa proponendo una mole notevole di materiale inedito: dai documenti dei servizi segreti alle registrazioni delle trasmissioni di controllo del traffico aereo, dalle comunicazioni dell'equipaggio alle telefonate delle persone sequestrate a bordo. Il racconto si concentrerà sugli ultimi attimi dei passeggeri che si opposero ai terroristi, sacrificando eroicamente la propria vita per far fallire l'attentato. Subito dopo, alle 21.50, è la volta di un'altra prima visione assoluta: Pentagono 9/11. Attraverso le testimonianze di chi visse in prima persona l'attacco, il documentario di History è una rigorosa ricostruzione dell'attentato al Dipartimento di Difesa americano, dai primissimi tragici attimi dopo l'impatto dell'aereo alle operazioni di soccorso.