100 Serie TV in pillole - stagione 2: è uscito il nuovo libro di Movieplayer per malati seriali

Dopo il successo del precedente volume, Movieplayer.it firma 100 Serie TV in pillole - Stagione 2 - Manuale per malati seriali recidivi e torna così a parlare, attraverso Luca Liguori, Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo, di piccolo schermo e serialità con una seconda stagione davvero imperdibile!

Avete avuto due anni per spulciare tra le pagine di 100 Serie TV in pillole - Manuale per malati seriali, alla ricerca della serie tv perfetta da vedere per affrontare al meglio gli alti e bassi emotivi degli scorsi 24 mesi. Un manuale che sarà tornato in vostro soccorso di recente quando, per fronteggiare l'incertezza esistenziale che caratterizzava la vostra quotidianità, avete consumato decine e decine di serie tv, alternando grandi classici a titoli più attuali.

Ebbene, adesso che tutto sta lentamente tornando alla normalità (o almeno così ci auguriamo) vita nuova, manuale nuovo: a partire da 24 settembre, a questo link potete acquistare 100 serie TV in pillole - stagione 2 , il libro che rappresenta a tutti gli effetti una nuova stagione del vostro viaggio all'interno dell'universo seriale. Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi si sono rimessi al lavoro per fornirvi nuovo materiale a cui attingere durante i vostri momenti di stress, di noia o semplicemente di voglia di condividere con qualcuno excursus nei tanti mondi che nel corso degli anni sono stati raccontati sul piccolo schermo. Sarà il team di Movieplayer.it ad indossare nuovamente il camice per prescrivere vere e proprie pillole di serialità a tutti quei "malati recidivi" che non riescono a frenare la propria dipendenza dal binge watching.

Importante: Gli autori del libro vi ricordano l'appuntamento con la presentazione ufficiale di 100 Serie Tv in pillole - Stagione 2 che si terrà in diretta lunedì 28 settembre in contemporanea sul canale Twitch di Movieplayer, sulla pagina ufficiale di Movieplayer su Facebook e sul canale ufficiale Youtube di Movieplayer a partire dalle ore 15.00. Liguori, Grossi e Cuomo approfondiranno e risponderanno alle vostre domande seriali, anche quelle tipo "Come mai non avete inserito questa serie?" e siamo certi che non mancherà qualche preziosa indicazione su come affrontare l'autunno con le giuste terapie televisive e arrivare belli carichi al Natale.

Attraverso 100 nuovi titoli avrete l'occasione di riscoprire serie tv del passato, da rivedere con una maturità ed un bagaglio emozionale diverso rispetto a quando le avete guardate per la prima volta (da Beverly Hills 90210 a Willy, il principe di Bel-Air), ma anche serie tv più recenti, che magari vi sono sfuggite nella miriade di novità che costantemente arrivano in tv o sulle piattaforme streaming (da The Boys a The Morning Show, passando per Fleabag). Ci pensiamo noi a non farvi perdere le opere che meritano di più, mentre voi non dovrete far altro che acquistare il libro sul nostro shopping senza spese di spedizione, sui maggiori store online come Amazon.it, Feltrinelli, Unilibro, oppure direttamente presso la vostra libreria di fiducia!