007, George Lazenby annuncia il ritiro: "È stato un bel viaggio ma invecchiare non è divertente"

La star di James Bond, George Lazenby, ha deciso di ritirarsi definitivamente dalle scene. L'attore australiano, 84 anni, interpretò il famoso agente segreto nel film del 1969 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà.

Lazenby ha annunciato sul proprio account X di avere intenzione di ritirarsi dalla vita pubblica per trascorrere più tempo con la sua famiglia. Nella storia di James Bond, George Lazenby fu il secondo interprete di 007 dopo Sean Connery.

L'addio

"Non è stata una decisione facile ma è il momento di annunciare il mio ritiro dal lavoro. Pertanto, non reciterò più né farò altre apparizioni pubbliche, non concederò più interviste né firmerò altri autografi a partire da oggi. È stato un bel viaggio ma invecchiare non è divertente" ha scritto Lazenby.

Diana Rigg e George Lazenby in una scena di Al servizio segreto di Sua Maestà

In seguito, l'attore ha voluto ringraziare la persona che l'ha supportato nel corso della carriera insieme ai suoi fan:"Vorrei ringraziare il mio manager e amico, Anders Frejdh, per avermi aiutato dal 2013. Il miglior agente che abbia mai avuto. Ora posso concentrarmi a trascorrere più tempo con la mia famiglia. La mia sincera gratitudine a tutti voi per il vostro amore e supporto nel corso degli anni. Ha significato molto per me. George".

L'annuncio del ritiro arriva a qualche mese di distanza dal ricovero in ospedale per una ferita alla testa a seguito di una caduta nella sua casa di Los Angeles, lo scorso novembre. L'attore trascorse diverse settimane in una casa di cura prima di rientrare nella propria abitazione.

George Lazenby fu scelto per sostituire Sean Connery appena trentenne e gli venne offerto un contratto per sette film ma accettò soltanto di recitare nel primo, 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà, mal consigliato dal proprio agente. Il flop del film e i rapporti tesi con il regista Peter Hunt, lo allontanarono ulteriormente dal ruolo di Bond, che rimane l'apice della sua carriera.