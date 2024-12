X Factor 2024, i giudici tirano le somme prima dalla finale: "L'amicizia tra noi ha fatto la differenza"

X Factor 2024, lo show prodotto da Sky Italia e Fremantle, giunge al termine e quest'anno decide di concludere il suo percorso con un live mai visto nella storia del format: uno spettacolo dal vivo in una delle piazze italiane più famose al mondo, Piazza del Plebiscito a Napoli. Giudici e concorrenti dovranno quindi confrontarsi non solo con l'agitazione della finale ma anche con un pubblico diverso dal solito, spettatori che avranno l'occasione di assistere alla competizione e alle esibizione dei due grandi ospiti della serata: la star del pop britannico Robbie Williams e un'icona napoletana come Gigi D'Alessio*.

Jake La Furia e la sua squadra

Dalle 21 in onda su Sky Uno, in streaming su NOW e in simulcast su TV8, la serata vedrà le performance di Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI e Les Votives che si contenderanno fino all'ultimo minuto il favore del pubblico da casa. Come ogni anno, però, la conferenza stampa che precede l'evento si è rivelato un momento interessante dove poter tirare le somme di un'edizione particolarmente armonica sotto tanti punti di vista, durante la quale non sono mancate le opinioni forti espresse però con competenza ed educazione. Perché come ha sottolineato Jake LaFuria: "Siamo diventati amici tra di noi, ci siamo molto rispettati e questa cosa ha fatto funzionare tutto"

Giorgia di nuovo alla conduzione il prossimo anno?

Giorgia durante lo show

Giorgia, conduttrice di questa edizione, ha ribadito come in questo ultimo live il supporto del pubblico sarà fondamentale, esprimendo poi quanto positiva sia stata per lei questa esperienza: "Questa esperienza sembra essere stata velocissima. Tutto quello che c'è dietro X Factor è grandioso, è fatto di persone che ti sorridono e danno il meglio e poi con i giudici è accaduta una magia: il fatto di poter ridere e il sostenerci, l'intesa che si è creata. Ho avuto un grande supporto autoriale, ho studiato come una pazza ma tutto questo mi ha dato tantissimo. Spero di essere stata più utile possibile a questa macchina fatta di persone bravissime." E alla domanda se vorrebbe tornare alla guida dello show, visto che è stato appena rinnovato per altri due anni, l'artista ridendo ha risposto: "Beh, tornare sarebbe carino, anche perché ormai due cosette le ho imparate."

La parola ai giudici

Paola Iezzi ad X Factor

Novità anche sul fronte giudici. Se già sappiamo che Achille Lauro sarà tra i big di Sanremo, durante la conferenza Paola Iezzi ha annunciato l'uscita del suo nuovo pezzo, un brano che canterà sul palco di X Factor e che non la vede in coppia con Chiara, sua sorella: "Domani presenterò il mio nuovo singolo. È un progetto mio, anche se il mio sodalizio con mia sorella continua. Sono emozionata perché ho cantato tante volte a Napoli ma mai in questa piazza."

Mimì durante un'esibizione

Le attenzioni di Manuel Agnelli, giudice storico dello show, invece sono tutte concentrate sulla sua concorrente Mimì: "Con il suo potenziale è la miglior voce che io abbia mai trovato qui a X Factor. La cultura del lavoro è quello che ho cercato di trasmetterle: lavoro, lavoro, lavoro. Crescerà ancora tantissimo, lo farà senza di me ma sono molto orgoglioso di aver lavorato con lei."

Una squadra al maschile per Achille Lauro

Achille Lauro e la sua squadra

Dopo le parole di Francamente, che denunciava una scarsa presenza femminile, specialmente tra le file di Lauro, è stato domandato al giudice quale fosse il suo punto di vista a riguardo: "Ho fatto una scelta che riguardava i generi dei ragazzi: ho pensato a non creare sovrapposizioni nella mia squadra. Mi è dispiaciuto non avere donne in squadra ce ne erano di interessantissime, ma ho preferito prendere Lorenzo che con la sua personalità ha saputo mostrarci tutto quello che serviva."