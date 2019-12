X Factor 13, parlano i quattro finalisti del programma

X-Factor 13: un'immagine del sesto live

Dopo tanta strada, il momento tanto ambito è arrivato e la finale di X Factor 13 è davvero alle porte. Questo lungo percorso ha portato i finalisti Sofia Tornambene, La Sierra, i Booda e Davide Rossi ad esibirsi sul palco del Mediolanum Forum di Assago per la finale che andrà in onda giovedì 12 dicembre su Sky Uno e TV8.

La sfida tra i quattro finalisti (appartenenti ai gruppi guidati da Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta, mentre Mara Maionchi rimane senza concorrenti), condotta per la nona volta consecutiva da Alessandro Cattelan, prevede tre step: la prima manche sarà quella in cui i finalisti duetteranno con il super ospite Robbie Williams, un'icona della musica mondiale. I tre che poi passeranno alla fase successiva presenteranno il Best of, ovvero un medley dei tre brani che più li rappresentano, tra quelli portati nel corso delle puntate. Infine, allo scontro finale, i due contendenti rimasti canteranno il proprio inedito davanti al pubblico del Forum. Molti gli ospiti che si alterneranno durante la serata della finale: da Robbie Williams - che presenterà il suo nuovo album, The Christmas Present - ad Ultimo, che porterà in anteprima il suo nuovo singolo. A loro si aggiungerà Lous and the Yakuza, giovane artista belga con una carriera in ascesa e autrice del brano Dilemme.

Un viaggio lungo ed inimmaginabile

Per i quattro finalisti di X Factor, arrivare in finale non era scontato. Il loro è stato un viaggio lungo e interessante, che gli ha permesso di crescere, sia personalmente che artisticamente. Dopo essere emersi tra migliaia di possibili concorrenti che si erano presentati alle audition, potersi esibire sul palco del Forum di Assago profuma già di vittoria, indipendentemente da come si svolgerà la serata. Un viaggio che propone come obiettivo la conoscenza del proprio sé: secondo Sofia Tornambene "Per me è stato un viaggio molto bello che mi ha cambiato moltissimo sotto ogni punto di vista, sia come persona, come artista. È come se adesso uscissi come un'altra persona. Ho rivisto l'esibizione dell'audition e ho visto la mia crescita. Ho scoperto alcuni miei punti di forza che prima non conoscevo, ho molta più consapevolezza delle mie capacità, più fiducia in me stessa, ho imparato a vivere e a risolvere i miei problemi da sola, senza dipendere dai miei genitori. Sul palco ho un modo di comunicare più sicuro, un altro sguardo. In ogni puntata ho aumentato la mia comunicazione verso il pubblico. Ogni giorno che passa ho sempre più voglia di vivere la musica, di fare questo nella vita, di scrivere altri mille pezzi, diventare un artista al 100%".

Per La Sierra, invece "Non ci sono state difficoltà, anche perché quest'anno c'è stata una grande apertura di X Factor rispetto al genere e basta guardare gli ospiti e Sfera come giudice. Questo ci ha rincuorato. Il linguaggio è linguaggio e se va al di là del genere arriva comunque un messaggio. Ciò che ci ha dato un po' più di coraggio è stato il poter scrivere, perché non è così scontato. Essendo un programma di cover, riscrivere i ritornelli poteva essere un'arma a doppio taglio".

Per Davide Rossi, invece, il suo percorso non è stato del tutto roseo: "La cosa più difficile? La settimana tra terzo e quarto live: ero rimasto solo in categoria, era uscito Lorenzo con cui avevo instaurato un bel rapporto e Malika mi aveva assegnato _Don't Stop Me Now dei Queen. Di conseguenza, tra quarto e quinto live stavo cedendo, poi però è arrivata mia sorella e mi ha dato la carica". Insomma, un'esperienza da vivere a pieno e ricca di occasioni da sfruttare, come hanno fatto i Booda: "Il percorso è stato estremamente positivo, un'esperienza a 360°. La cosa che ci portiamo via è l'importanza della tenuta mentale. Perché va bene fare quello che ci piace, ma l'importante è gestire gli impegni, le difficoltà che possono risultare in un contesto del genere: non si deve mollare, continuando a salire sul palco per devastarlo. Non ci sono state difficoltà vere e proprie perché viviamo in una situazione di agio totale: siamo serviti e riveriti, calchiamo un palco meraviglioso con un pubblico sempre presente. Siamo stati sempre molto viziati artisticamente. Il fatto che partiamo da una gavetta bella sudata, una salita bellissima e abbastanza ripida ci ha permesso di apprezzare a pieno ogni momento. C'è stato un momento faticoso che è stato creare l'inedito, perché abbiamo dovuto scrivere, arrangiare, fare tutto in tre giorni. È stata tosta, ma abbiamo unito le forze e ne siamo usciti quasi indenni"_.

Quando la passione per la musica ti trasforma in puro amore

I quattro finalisti di X Factor hanno lavorato duramente per poter arrivare alla finale del talent show, ma non solo: la loro non è solamente una passione, ma è un amore vero e proprio che li ha portati a fare molta gavetta già prima di entrare nel programma, a studiare e a credere fino in fondo alla realizzazione del loro sogno, ossia diventare artisti e diffondere la musica nel mondo. Per Sofia e Davide, i più giovani dei finalisti, X Factor non è stata la prima prova televisiva: come detto da Sofia "A Sanremo young ero un po' insicura ma è stata la mia prima esperienza televisiva. Qui invece ho scoperto il mio stile, anche il taglio di capelli mi ha dato un'altra personalità, ho conosciuto meglio me stessa. Quando uscirò da qui quello che cercherò di fare sarà scrivere i miei brani, però mi piacerebbe molto fare collaborazioni con artisti, sarebbe un onore. Appena uscirò ho voglia anche di studiare, approfondire le mie conoscenze musicali, e trasferirmi a Milano per la scuola di songwriting, mi piacerebbe approfondire questo lato. Il mio obiettivo è diventare un'artista, scrivere i miei brani, fare un album e magari un tour".

Davide, invece, aveva partecipato a Ti lascio una canzone qualche anno fa: "Il mio percorso è nato da Ti lascio una canzone: ho fatto il provino perché mi piaceva cantare, soprattutto perché cantavo canzoni adatte per quel programma, anni '60,'70. Infatti, ho esordito con Lucio Battisti, ho fatto Celentano alla seconda puntata, con cui poi ho vinto. Da lì è partito tutto: ho cominciato a cantare nelle piazze e a fare serate. C'è stata un'evoluzione artistica: ho fatto un corso per compositori al CET di Mogol e ho cominciato a usare programmi di scrittura, ho cominciato a comporre canzoni mie. Da lì è nata la voglia di fare conoscere quello che scrivo e credo che la tv sia il mezzo che ti da maggior risalto rispetto a tutti gli altri, ma è anche molto rischioso perché potrebbe metterti in cattiva luce da un momento all'altro".

I due gruppi ancora in gara, invece, sono nati in modo diverso e hanno affrontato per la prima volta la dimensione televisiva. Se Giacomo e Massimo de La Sierra si sono conosciuti nel 2012 "Era un gruppo di 30 persone e poi siamo rimasti in due dopo alcune scremature. Partiamo tutti e due dalla batteria: era un collettivo hip hop, tutta gente della nostra zona. Abbiamo tenuto il nome, abbiamo continuato in quattro e poi siamo rimasti noi due. La batteria ti dà tantissimo: noi produciamo le nostre basi strumentali, quindi la batteria ti dà la ritmica e tutto, è stato fondamentale. Ci siamo conosciuti grazie alla musica", i Booda - composti da Federica, Martina e Alessio - si sono formati a gennaio 2019: "Avevamo insieme l'esigenza di creare un progetto tutto nostro che ci rappresentasse. Noi abbiamo sempre lavorato con la musica per progetti di altre persone, che sia il mondo del teatro o come turnista nel suo caso. Ci siamo guardati e abbiamo trovato subito una chimica molto interessante, quasi rara. Abbiamo pensato di formare questo trio per lavorare: il nostro obiettivo era lavorare la scorsa estate e poi siamo finiti qui".

La finale come una grande festa

Per i concorrenti di un qualsiasi programma, è innegabile la voglia di vincere. Ma è forse più importante arrivare in finale che vincerla. Insomma, la finale di X Factor sarà una vera e propria festa all'insegna del divertimento e della gioia, prima che i finalisti comincino a confrontarsi con la vita al di fuori del programma, con il mercato della musica e prima di essere accolti dai propri fan. Anche se per Sofia sarà più complicato poiché, a 17 anni appena, avrà l'incombenza di tornare a scuola o comunque di occuparsi dei suoi studi. Per tutti e quattro i finalisti vale la stessa esigenza di poter proporre i brani da loro scritti per poter comunicare dei messaggi al mondo. Strade da percorrere che non si fermano giovedì sera ma che, anzi, avranno un vero e proprio inizio. Bando ai pronostici, dunque: i veri vincitori, in fondo, sono tutti loro.