Soul in blu-ray, la recensione: il nuovo capolavoro Pixar ha un video dell'altro mondo

Soul: il protagonista del film Pixar

Un vero peccato che il nuovo film Pixar, un vero capolavoro visionario e commovente sul senso della vita che aveva aperto l'ultima Festa del Cinema di Roma, non si sia potuto ammirare nelle sale ma soltanto in streaming lo scorso Natale sulla piattaforma Disney+. Ma come vedremo nella recensione di Soul in blu-ray, adesso l'uscita homevideo targata Walt Disney Studios Home Entertainment consente di apprezzare l'opera di Pete Docter che ha appena vinto due Golden Globe oltre a numerosi premi, in tutto il suo folgorante splendore visivo.

Soul: una sequenza del film

Oltre all'immenso livello tecnico ormai raggiunto dall'animazione Pixar, si rinnova in Soul il percorso di riflessione esistenziale già visto in altri film dello studio. Il tutto seguendo le orme di Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media, che ha la grande occasione di suonare nel migliore locale jazz della città. Poi un evento fatale lo porterà nell'Ante-Mondo, un luogo dove le nuove anime sviluppano personalità e interessi prima di andare sulla Terra. Andiamo ora a esaminare il blu-ray di Soul, ricordando che in commercio c'è anche l'edizione Steelbook a due dischi ancora più ricca di extra.

Dalla New York tagliente alle sagome sfumate: è un video dell'altro mondo

Ormai non dovrebbe più essere una sorpresa rimanere d'incanto davanti a un prodotto homevideo di animazione moderno, tanto più se parliamo di Pixar e Disney. Eppure il senso di meraviglia rimane sempre ed è tornato più forte che mai anche di fronte alle immagini del blu-ray di Soul. Tanto per cambiare, siamo davanti a un video praticamente perfetto, ovvero il top che può raggiungere il formato blu-ray. Di meglio possiamo immaginare solamente il 4K UHD, che però non è disponibile da noi.

Soul: un'immagine del film

Il dettaglio è incisivo e tagliente, e mette in risalto ogni minimo particolare creato dai realizzatori. La qualità dell'animazione Pixar emerge in ogni istante in tutte le aree del quadro, qualsiasi sia l'oggetto, e questo nonostante il mondo da riprodurre sia incredibilmente complesso. Nel mondo reale personaggi e animali sono ritratti in ogni minimo particolare, le strade della frenetica New York inondata di luci, splendono su ogni mattone o insegna di negozio, e anche negli interni poco illuminati di un locale, tutto emerge in modo netto dalle ombre. E poi c'è l'Ante Mondo, con luoghi suggestivi e ovattati nei quali le immagini hanno ovviamente un taglio diverso: qui le figure sono sagome luminose, tutto è più sfumato, surreale e ipnotico, meno dinamico se vogliamo, e tutte queste caratteristiche sono perfettamente riprodotte da un video che oseremmo dire, visti i temi, davvero dell'altro mondo.

Un croma perfetto per i due look del film

Soul: un'immagine del film d'animazione

Questa differenza fra i due mondi si rispecchia ovviamente anche nell'aspetto cromatico del film. I colori sono vivaci, brillanti e intensi nel mondo reale, tra vestiti, strade ricche di varie tonalità, luci scintillanti o l'accesa tinta delle foglie autunnali. Nell'Ante Mondo tutto è meno denso e variegato, prevalgono invece le tinte pastello soffuse e meno contrastate, e questa per ovvi motivi è esattamente il look voluto dai realizzatori che il blu-ray replica in maniera precisa e puntuale. E il tutto è sempre supportato da neri compatti profondi e bianchi brillantissimi. In questo contesto, un paio di lievissimi cenni di banding sono davvero cosa su cui si può tranquillamente sorvolare.

Soul: un momento del film diretto da Pete Docter

Un audio dalle atmosfere magiche e suggestive

Soul: una foto del film

Per quanto concerne l'audio, per l'italiano ci dobbiamo accontentare del comunque ottimo Dolby Digital Plus 7.1, mentre se vogliamo un'esperienza ancora più coinvolgente, c'è a disposizione lo stellare DTS-HD Master Audio 7.1 inglese. Non siamo comunque di fronte a tracce particolarmente aggressive, perché le vicende del film non lo prevedono, bensì a un audio di incredibile e suggestiva atmosfera: il sound design è infatti molto curato nei dettagli, la colonna sonora accompagna in modo deciso e avvolgente le immagini, e viene privilegiata tutta la gamma di piccole sfumature sonore e minimi rumori che hanno una grande importanza in un film così riflessivo.

Soul: un'immagine del film

Momenti vivaci comunque non mancano, soprattutto nel frastuono della città (basti pensare a quando i protagonisti sbucano fuori dall'ospedale), che è ricco di curiosità sonore ben dislocate nello spazio. E se i dialoghi sono chiari e dal buon timbro, anche la resa della musica jazz è fluida e piacevole, ben integrata con il resto degli effetti. Come detto, la traccia italiana è molto valida, ma quella inglese offre qualcosa in più sul piano del microdettaglio, della naturalezza e dell'energia complessiva.

Gli extra: commento audio e 20 minuti di approfondimenti

Soul: un'immagine del film animato

L'edizione blu-ray che abbiamo potuto recensire è a un solo disco e oltre al commento audio del regista Pete Docter, del co-regista Kemp Powers e della produttrice Dana Murray, contiene solo una ventina di minuti di extra. Come detto, va ricordato però che in commercio c'è anche la steelbook a due dischi, con un disco bonus dedicato solo ai contenuti speciali con circa un'altra ora di contributi. Restando a questo disco, oltre al citato commento audio, troviamo due featurette.

Soul: un momento del film

La prima è Non un qualsiasi Joe (10 minuti), con un approfondimento sulla realizzazione del personaggio (è il primo film Pixar che ha un protagonista afroamericano) e sul suo processo di creazione, poi sulla sua storia e sul lavoro sulla voce in originale di Jamie Foxx. Il secondo contributo è Caramella astrale (8 minuti), ovvero uno sguardo ravvicinato al concept design e alle innovazioni tecniche utilizzate per ricreare le particolari ambientazioni e i personaggi del mondo di Soul.