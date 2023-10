Sky 20 anni: nomi, firme e sensazioni per una giornata di grande festa

Un ottobre romano che sembra giugno, e le Terme di Diocleziano, a due passi dalla Stazione Termini, trasformate a grande set televisivo. Sky compie 20 anni e li festeggia alla grandissima, con due giorni carichi di eventi, di incontri, di chiacchierate, di talk e di panel. Sul palco i nomi, i volti, le firme che hanno reso cult la tv satellitare. Un programma fitto, che non esclude nulla e anzi si dirama tra lo sport, il cinema, la cultura, l'arte, la società, la politica. C'è tutto. Come se fossimo con il telecomando di Sky in mano, scorrendo i canali divenuti bacheca on-demand. Perché Sky, e lo dimostra l'evento in questione, a cui Movieplayer.it ha partecipato, non lascia nulla al caso. Anzi. Un'offerta trasversale, capace di anticipare i gusti degli spettatori. Lanciando talenti, lanciando mode, inventando tormentoni e tendenze.

Sky, i primi 20 anni

E allora ecco le suggestioni che rimbalzano dalla mattina, fino al pomeriggio inoltrato. Si inizia con Michela Andreozzi, Walter Veltroni e Pupi Avati, che riflettono su quanto "il cinema italiano si sta riprendendo, servono la realtà e la fantasia". Ecco poi Alessandro Borghese e Costantino Della Gherardesca, che su Sky conducono due dei format più seguiti, Pechino Express e Quattro Ristoranti. Arriva il giornalista e autore Pablo Trincia, annunciando che il podcast "Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps diventerà un'inchiesta a puntate su Sky TG24". Riecco il cinema, e sul palco salgono Silvia D'Amico, Beatrice Grannò e Carlotta Gamba, che hanno raccontato il loro percorso d'attrici. Ancora cultura, con Valeria Golino, Giancarlo De Cataldo e Antonio Scurati, tre grandi nomi che riflettono sulla letteratura che diventa serialità. A tal proposito, Scurati ha anticipato che "M. Il figlio del Secolo sarà una serie di livello artistico assoluto". Non vediamo l'ora.

E se prima della pausa pranzo - in stile finger food - si scoperchia il lato calcistico con Fabio Caressa e Beppe Bergomi con un talk che anticipa gli Europei 2024, a stomaco pieno arriva il grande annuncio: Romanzo Criminale e Gomorra torneranno su Sky con le serie prequel (qui il nostro approfondimento). A proposito di pancia piena, diventa pienissima con la cucina più famosa della tv: il pomeriggio prosegue con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, giudici di Masterchef: "Un programma che è un microcosmo, abbiamo reso accessibile la cucina. È un programma tosto, ma ci vogliamo bene", scherzano sul palco gli chef, affiatatissimi.

Romanzo Criminale e Gomorra, in arrivo i prequel: l'epica guarda al passato

Cinema, cultura, sport: una grande festa

Ma come detto, a Sky 20 Anni ce n'è per tutti. Torna lo sport con Gigi Datome, per una "vita nella pallacanestro, sempre on the flight", affiancato subito dopo dalla schermitrice Rossella Fiamingo, avvolta dal Tricolore. Sky 20 Anni è un mix di sfumature, di certezze e di scoperte. Com'è l'arte spiegata da Isabella Ragonese, Oliviero Toscani e Nicolas Ballario, vere e proprie "anime" di Sky Arte.

A chiudere la lunga giornata, mentre il sole colora d'arancione le mura immortali delle Terme di Diocleziano, sale in cattedra Federico Buffa, anticipato da una clip che mostra la sua intervista esclusiva a José Mourinho (disponibile su Sky Sport e Sky On-demand). Il giornalista, con la sua folgorante dialettica e la sua predisposizione allo storytelling, mette il timbro alla giornata, chiudendo una festa unica e trasversale. Com'era la tagline di quella vecchia campagna pubblicitaria? Ah, sì: Sky, liberi di...