Serie tv spagnole su Netflix: le più belle prodotte in Spagna

Le più belle serie tv spagnole su Netflix da guardare: tra amore, crime e teen drama, una selezione di quelle prodotte in Spagna da non lasciarsi sfuggire in streaming.

La casa di carta: una foto dei protagonisti

Siete alla ricerca di serie tv spagnole su Netflix da guardare per trascorrere una rilassante serata sul divano? Sull'onda del successo globale de La Casa di Carta, la piattaforma streaming ha deciso di puntare moltissimo sulle serie prodotte in Spagna. Un'ottima notizia per gli amanti delle serie tv che ora possono godere di un catalogo ancora più ampio, arricchito da prodotti caratterizzati da una dimensione locale, quella spagnola, apprezzatissima anche dal pubblico internazionale. Allora scordatevi le solite telenovelas e date un occhio alla nostra lista delle più belle serie tv spagnole da vedere su Netflix.

1. La Casa di Carta

Iniziamo la nostra lista delle migliori serie tv spagnole da guardare su Netflix con la serie che ha decretato il successo mondiale delle produzioni spagnole sul colosso dello streaming: La Casa di Carta. Ideata da Álex Pina e distribuita sulla piattaforma da dicembre 2017, La Casa di Carta ha, attualmente, due stagioni all'attivo, suddivise in tre parti nella versione italiana.

La storia racconta gli sviluppi di un'ambiziosa rapina ai danni della Zecca di Stato di Madrid organizzata da un sedicente Professore (Álvaro Morte); agli ordini delle sue direttive, otto individui con precedenti penali che rispondono ai nomi di Tokyo (Úrsula Corberó), Berlino (Pedro Alonso), Mosca (Paco Tous), Nairobi (Alba Flores), Rio (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente), Helsinki (Darko Peric) e Oslo (Roberto Garcia Ruiz). Nella seconda stagione, si uniranno alla banda anche l'ispettrice Raquel Murillo (Itziar Ituño) nei panni di Lisbona, l'ex ostaggio Monica (Esther Acebo) con il nome di Stoccolma e Palermo (Rodrigo de la Serna).

La casa di carta 3: frasi celebri e scene cult

2. Élite

Elite: Miguel Bernardeau e Maria Pedraza in una scena corale

Ritroviamo alcuni dei protagonisti de La Casa di Carta in Élite. Élite è una serie televisiva arrivata alla sua seconda stagione e ideata da Carlos Montero e Dario Madrona. La serie tv segue le vicissitudini di tre ragazzi della classe operaia, Nadia (Mina El Hammani), Samuel (Itzan Escamilla) e Christian (Miguel Herran) che ricevono una borsa di studio per frequentare il prestigioso istituto spagnolo Las Encinas. Il loro arrivo nel liceo scatena immediatamente fenomeni di bullismo e lotta tra classi sociali che sfociano in un omicidio. La serie tv ideale per gli amanti dei teen drama dalle sfumature crime.

3. Le ragazze del centralino

Las Chicas Del Cable: uno scatto delle protagoniste della serie spagnola

Primo telefilm spagnolo a essere ideato e prodotto per la piattaforma streaming e imperdibile tra le serie romantiche da vedere su Netflix, Le ragazze del centralino è una serie tv rilasciata nel 2017 e, a oggi, rinnovata per una quinta stagione. La serie, ambientata a Madrid nel 1928, segue le vicende di quattro donne, Lidia (Blanca Suárez), Carlota (Ana Fernàndez García), Àngeles (Maggie Civantos) e María Inmaculada (Nadia de Santiago), assunte come operatrici della prima compagnia telefonica nazionale. La serie, attraverso il vissuto personale delle quattro ragazze, tutte provenienti da una diversa classe sociale, evidenzia i problemi e le difficoltà dell'essere donna in una società come quella spagnola degli anni Venti.

4. Alto mare

Una scena di Alto mare

Alto mare è una serie tv di Ramón Campos e Gema R. Neira ambientata negli anni '40. A bordo di un transatlantico diretto a Rio de Janeiro, le sorelle Carolina (Alejandra Onieva) ed Eva (Ivana Baquero) sognano un futuro migliore lontane dalla Spagna. La tranquilla traversata, però, viene sconvolta dall'omicidio di un uomo che non compare sulla lista dei passeggeri; a indagare su questo mistero via via sempre più fitto, sarà l'ufficiale di bordo Nicolas Salas. Un brillante crime in costume per chi ama mescolare le storie d'amore con il genere giallo.

5. La cattedrale del mare

La cattedrale del mare

Basata sull'omonimo romanzo di Ildefonso Falcons, la serie è stata trasmessa sull'emittente spagnola Antena 3 da maggio a luglio 2018 e poi pubblicata su Netflix a ottobre dello stesso anno.

La cattedrale del mare segue le vicende di un servo della gleba in cerca di riscatto, Arnau Estanyol (Aitor Luna), nella Barcellona del XIV secolo. Dall'umile quartiere di Ribera, dove si sta costruendo la chiesa di Santa Maria del Mar, comincia l'ascesa sociale di Arnau verso la vita agiata e un lavoro da cambiavalute. Questo desterà l'invidia dei suoi nemici che lo denunceranno all'Inquisizione spagnola.

6. Vis a vis - Il prezzo del riscatto

Vis a vis - Il prezzo del riscatto

Serie televisiva spagnola disponibile su Netflix dal 2019, Vis a Vis - Il prezzo del riscatto segue la storia di Macarena (Maggie Civantos), giovane donna indotta dal suo capo a compiere diversi reati fiscali all'interno dell'azienda per cui lavora e, per questo, detenuta nel carcere di Cruz del Sur. Superato lo shock emotivo iniziale, Macarena dovrà adattarsi a un nuovo e pericoloso contesto fatto di relazioni tra detenuti, alleanze e vendette. La serie vuole essere uno spunto di riflessione sulla vita all'interno delle prigioni e sul modo in cui il carcere sia capace di trasformare una persona inoffensiva in una assolutamente priva di scrupoli.

7. Benvenuti in famiglia

Serie tv catalana distribuita da Netflix dal 2018 e ideata da Pau Freixas e Ivan Marcade, Benvenuti in famiglia racconta la vita di Angela (Melanie Olivares), donna abbandonata dal marito e responsabile di tre figli, Fran, David e Sara. Sfrattata dal suo appartamento, Angela fa ritorno a casa del padre Eduardo, con il quale non ha contatti da dieci anni; una volta arrivata, però, la donna scopre, non solo che il padre è morto ma anche di non essere stata inclusa nel testamento. Stessa sorte per la seconda moglie dell'uomo; le due donne decidono, così, di occultare il decesso di Eduardo per potersi godere i suoi soldi.

8. 45 giri

45 Giri

45 Giri è una serie televisiva creata da Ramón Campos e Gema R. Neira e uscita su Netflix nel 2019. La serie, ambientata nella Spagna degli anni '60, segue le vicissitudini di Maribel Campoy (Guiomar Puerta), studentessa del Conservatorio alla scoperta del nuovo genere musicale dell'epoca: il pop. Con l'aiuto del suo capo Guillermo Roja (Iván Marcos) e del giovane cantante Roberto (Carlos Cuevas), Maribel cerca di comprendere i nuovi gusti del pubblico in fatto di musica; i tre, però, finiscono per ritrovarsi in un inaspettato triangolo amoroso.

9. Havana Noir - Le indagini di Mario Conde

Miniserie tv spagnola e cubana di quattro puntate, Havana Noir - Le indagini di Mario Conde è l'adattamento di una quadrilogia di romanzi scritti da Leonardo Padura tra il 1991 e il 1998. Non solo fascino, musica e colori, la città di Cuba si tinge di noir, tra misteri, traffici illeciti ed efferati delitti. E proprio su questi crimini dovrà indagare il simpatico e malinconico detective Mario Conde, interpretato dall'attore cubano Jorge Perugorría. La serie perfetta per chi vuole scoprire lo scenario sociale e culturale cubano degli anni '90 attraverso la lente del genere crime.

10. Se non ti avessi conosciuto

Se non ti avessi conosciuto

Se non ti avessi conosciuto è una serie tv spagnola Netflix di genere sentimentale e fantascientifico che ha come tema principale quello degli universi paralleli. Eduard (Pablo Derqui), dopo aver perso tutta la sua famiglia in un tragico incidente, compirà un viaggio attraverso universi alternativi per riuscire a cambiare il destino della moglie e dei figli. Il punto di partenza iniziale è sempre lo stesso ma le possibilità che da esso si sviluppano sono molteplici; una serie ricca di azione e colpi di scena, capace anche di toccare il cuore.

11. Le ragazze di Alcàsser

Adatta agli amanti dei documentari true crime, Le ragazze di Alcàsser è una docuserie che, attraverso i suoi cinque episodi, ripercorre uno dei delitti più feroci della Spagna degli anni '90; il 13 novembre del 1992, ad Alcàsser, una cittadina vicina a Valencia, tre ragazze adolescenti vengono rapite, violentate e barbaramente uccise dopo aver chiesto un passaggio per raggiungere una discoteca vicina. La serie riporta interviste inedite e ulteriori analisi delle prove per cercare di fare chiarezza su un omicidio che ha sconvolto l'intero paese.

12. Paquita Salas

Paquita Salas

Chiudiamo la nostra lista delle migliori serie tv spagnole su Netflix con la divertentissima webserie Paquita Salas, creata e diretta da Javier Calvo e Javier Ambrossi. Paquita Salas (Brays Efe), è una famosa ed eccentrica agente di spettacolo degli anni '90 la cui carriera viene messa in crisi dall'addio di Macarena Garcia, punta di diamante della sua PS Management. Durante la disperata ricerca di una nuova attrice di talento, supportata dalla sua assistente Magui (Belén Cuesta) e dal fattorino Alex (Alex de Lucas), Paquita compirà il suo personale percorso di crescita, superando le difficoltà e continuando a lottare per i suoi ideali.