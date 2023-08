Rupert Grint: 5 ruoli (forse) meno conosciuti dell'attore di Harry Potter

Incredibile ma vero, piccoli attori crescono e Rupert Grint, l'indimenticato e indimenticabile Ron Weasley della saga di Harry Potter, compie 35 anni. Ci sembra un'occasione perfetta per riscoprire non tanto i suoi migliori e più celebri ruoli, come i recenti Bussano alla porta e Servant, ma quelli che potreste aver perso nel mare magnum seriale e cinematografico offerto oggi dalle piattaforme streaming. Abbiamo scelto quindi 5 tra film, serie tv e - udite udite - videoclip musicali in cui potete (ri)scoprire il talento dell'attore dai capelli rossi, che si è preso una bella rivincita dall'essere l'eterno sidekick nella saga dedicata al maghetto più famoso della letteratura e del cinema.

1. Ben in In viaggio con Evie (2006)

Julie Walters e Rupert Grint in una scena del film film In viaggio con Evie - Driving Lessons

Diretto da Jeremy Brock, questo film intitolato in originale Driving Lessons, ha come protagonista un giovanissimo Rupert Grint, nel pieno del successo dei film della saga di Harry Potter (tra il quarto e il quinto capitolo). Il suo Ben, un adolescente timido e impacciato, figlio di un pastore anglicano, attraverso un'amicizia sui generis con un'attrice di teatro oramai dimenticata, la Evie del titolo italiano In viaggio con Evie, si metterà in viaggio con lei verso Edimburgo per scoprire se stesso e il mondo là fuori, imparando non solo a guidare ma anche i segreti della vita adulta. Fun Fact: ad interpretare Evie la sua mamma cinematografica della saga del maghetto, Molly Weasley, ovvero Julie Walters. Nel cast anche Laura Linney.

2. Stalker in Lego House (2011)

Rupert Grint ha fatto anche una - importante - incursione musicale nel videoclip Lego House nientemeno che di Ed Sheeran, apprezzatissimo cantautore pop britannico in testa a tutte le classifiche, che all'epoca proponeva questo brano come terzo estratto del suo primo album in studio, ovvero +. Scritto da Sheeran insieme ai collaboratori storici e amici d'infanzia (come abbiamo scoperto nella docuserie a lui dedicata) e prodotto da Jake Gosling, il video musicale è diretto da Emil Nava. I realizzatori approfittarono dei capelli rossi dell'attore (che di solito vengono bistrattati) e della sua somiglianza a Sheeran per fargli impersonare uno stalker ossessionato dal cantautore, che vorrebbe emularlo (tanto che per tutto il video sembra che sia lui), riuscendo addirittura ad invadere un suo concerto oltre al suo camper. La sequenza in cui mastica una gomma già addentata dal suo mito è già storia.

3. Charlie in Snatch (2017-2018)

Forse in pochi sanno che Sony Crackle, ex servizio streaming on demand, ha creato un adattamento seriale di Snatch, il cult di Guy Ritchie del 2000 oltre ad essere ispirato a fatti realmente accaduti. Al centro nuovamente un gruppo di ventenni del sottobosco criminale britannico, che quando scopre un camion carico di lingotti d'oro rubati si ritrova suo malgrado invischiato nella criminalità organizzata londinese. Dialoghi frizzanti e caratterizzazione sopra le righe sono le caratteristiche che pervadono il Charlie Cavendish-Scott del nostro Rupert, ma anche l' Albert Hill dell'ex Skins Luke Pasqualino, il Billy "Fuckin" Ayres di Lucien Laviscount (l'Alfie di Emily in Paris) e la Lotti Mort di Phoebe Dynevor (Bridgerton), accompagnati da regia e montaggio dinamici per omaggiare il cineasta, anche nella serie Snatch.

4. Daniel in Sick Note (2017-2018)

Altra serie tv meno conosciuta nella filmografia di Rupert Grint è sicuramente Sick Note, disponibile in Italia su Netflix. Creato da Nat Saunders con James Serafinowicz e diretto da Matt Lipsey, il serial si incentra su Daniel Glass (Grint sembra affezionato ai ruoli dai toni chiaroscuri), un fannullone ed eterno bugiardo che vive a scrocco a casa della propria ragazza. Quando gli viene diagnosticato il cancro, la sua prospettiva cambia così come l'atteggiamento dei suoi familiari, amici e colleghi. Ma che fare se il Dr. Ian Harris (Nick Frost) ha sbagliato diagnosi e nessuno deve scoprire che in realtà Daniel non sta per morire?

5. Ispettore Crome in La serie infernale (2018)

The ABC Murders: Rupert Grint in una scena

Rupert Grint si è cimentato anche con il giallo classico inglese per eccellenza, quello di Agatha Christie, nella miniserie tratta dall'omonimo romanzo La serie infernale (in originale The ABC Murders). In questo nuovo adattamento in tre episodi, scritto da Sarah Phelps e diretto da Alex Gabassi, John Malkovich è l'investigatore belga Hercule Poirot mentre a Rupert Grint tocca il ruolo dell'ispettore Crome, che vorrebbe fermare il misterioso serial killer che si firma come A.B.C. ma deve rivaleggiare con il detective per risolvere il caso, creando una buona chimica con Malkovich. Nel cast anche Andrew Buchan, Tara Fitzgerald e Shirley Henderson.