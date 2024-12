10 pessime interpretazioni di 10 grandi attori

Anche i migliori possono sbagliare, ne sa qualcosa la crème de la crème di Hollywood. A volte, essere grandi star non basta. Non se il ruolo assegnato è completamente fuori dalle tue corde, scritto male o, semplicemente, non dovrebbe esistere. Rimane il fatto che i pesi massimi del cinema hanno spesso "inciampato" in performance imbarazzanti e dimenticabili. Uno dei casi più famigerati è quello di Halle Berry con Catwoman, lo stand-alone sull'antieroina della DC Comics considerato uno dei film peggiori mai realizzati.

L'attrice, fresca vincitrice dell'Oscar per Monster's Ball, fu sommersa dalle critiche con tanto di Razzie Award ricevuto per la sua terribile incarnazione dell'affasciante villain portata al successo dall'iconica, Michelle Pfeiffer. Quando sei famoso ogni tuo passo falso viene amplificato e poco importa che tu sia una leggenda vivente come Al Pacino (Jack e Jill) e Robert DeNiro (Nonno scatenato) o un divo all'apice della popolarità come Robert Downey Jr. (Dolittle) e Leonardo DiCaprio (J. Edgar); nessun è immune a una brutta performance. Eccone, 10 da dimenticare.

1. Leonardo DiCaprio - J. Edgar (2011)

Leonardo DiCaprio in J.Edgar: una sequenza del film di Eastwood

La star di Titanic nei panni di una delle personalità più influenti del 20° secolo americano. Ma la performance di DiCaprio non è stata nient'altro che una debole esca per l'Oscar che l'attore vincerà, finalmente, cinque anni dopo con Revenant. Il banale biopic di Clint Eastwood lo vede indossare terribili protesi per incarnare la versione anziana del controverso direttore dell'FBI.

2. George Clooney - Batman & Robin (1997)

George Clooney in Batman & Robin

"Ho distrutto il ruolo". Così, il divo di Hollywood liquida la sua imbarazzante performance dell'Uomo Pipistrello nel cinecomic da dimenticare di Joel Schumacher. Plurinominato ai Razzie Awards, Batman & Robin ha rischiato di arrestare la carriera in ascesa della star della serie E.R..

3. Robert De Niro - Nonno scatenato (2016)

Nonno scatenato: Robert De Niro in una scena

Leggenda vivente del cinema, Bob De Niro nel corso della sua iconica carriera non ha esitato ad accettare ruoli mediocri in film (spesso) terribili. Il punto più basso raggiunto è stato nella sboccata commedia al fianco di Zac Efron che ci ha mostrato Toro Scatenato in situazioni volgari e puerili; ben distanti dal suo solito repertorio di comedian.

4. Tom Hardy - Capone (2020)

Tom Hardy in Capone

Il regista Josh Trank racconta gli ultimi giorni di vita del nemico pubblico numero uno. Intenso ed eclettico, l'attore inglese floppò miseramente nei panni del leggendario gangster Al Capone risultando macchiettistico e borbottante. Anche il biopic stesso fu disintegrato dalla critica che lo liquidò come "un'esperienza visiva raccapricciante e grottesca".

5. Robert Downey Jr - Dolittle (2020)

Dolittle: Robert Downey Jr. in una sequenza

Poche star vantano il carisma di Robert Downey Jr.. Peccato che per la maggior parte del runtime, l'amatissimo Tony Stark sembri mezzo addormentato. C'è poi il problema del suo accento gallese, distraente e incoerente. Invece di parlare con gli animali, l'attore avrebbe dovuto parlare con un dialogue coach.

6. Halle Berry - Catwoman (2004)

Catwoman: Halle Berry in una foto

Prodotto prima che i film di supereroi diventassero normale amministrazione, lo stand-alone sull'antieroina della DC Comics è considerato uno dei peggiori mai realizzati. Halle Berry, fresca vincitrice dell'Oscar per Monster's Ball, fu sommersa dalle critiche con tanto di Razzie Award ricevuto per la sua patetica incarnazione dell'affasciante villain portata al successo da Michelle Pfeiffer.

7. Tom Hanks - Cloud Atlas (2012)

Cloud Atlas: Tom Hanks e Halle Berry in una scena

L'ex ragazzo d'oro di Hollywood, in realtà, interpreta sei ruoli diversi nell'ambiziosa epopea delle sorelle Wachowski. Ma la sua performance del gangster Dermot "Duster" Hoggins potrebbe essere la peggiore della sua carriera. Risibile e con un brutto accento cockney, Duster è un personaggio cestinare.

8. Dennis Hopper - Super Mario Bros. (1993)

Super Mario Bros.: una scena del film

Attore caratterista di cult indimenticabili come Easy Rider e Velluto Blu, Hopper è apparso nel disastroso live action, basato sul celebre videogame Nintendo, nel ruolo della tartaruga villain Bowser. Risultato? Una performance ridicola e sopra alle righe (con lui che non sembra una testuggine ma un dinosauro).

9. Al Pacino - Jack e Jill (2011)

Al Pacino e Adam Sandler in Jack and Jill

Un cameo che è valso al mostro sacro di Hollywood un Razzie come peggior attore non protagonista. Nella commedia cringe di e con Adam Sandler, Pacino rappa in uno spot del Dunkaccino, una vera bevanda lanciata da Dunkin' Donuts che mescolava caffè e cioccolata calda (almeno fino a quando non è stata messa fuori produzione nel 2023). Oggi, quel rap è diventato virale.

10. Jodie Foster - Elysium (2013)

Elysium: un primo piano di Jodie Foster

Ex enfant prodige di Hollywood e antidiva due volte premio Oscar, Jodie Foster ha fatto rabbrividire gli spettatori con la sua robotica villain dall'improbabile accento francese (una strana fusione di australiano, britannico e russo) nello sci-fi di Neill Blomkamp (regista dell'acclamato District 9 del 2009).