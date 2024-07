NOW TV, la guida completa agli abbonamenti: come funziona, costi e offerte disponibili

Volete vedere lo sport, il cinema, l'intrattenimento e la serialità di Sky, senza un canone fisso, liberandovi dal vincolo contrattuale? Con NOW TV si può. Lanciata nel 2012 nel Regno Unito, la piattaforma streaming consente agli utenti la fruizione di determinati titoli Sky senza il supporto del satellite, legando la fruizione grazie alla connessione internet. Una piattaforma streaming a tutti gli effetti, che funziona attraverso un sistema di pass e abbonamenti ad hoc, permettendo agli spettatori di accedere ai contenuti. Insomma, una sorta di alternativa alla pay tv classica, esulando gli utenti dall'ingombro della parabola.

Come funziona NOW

In breve, per utilizzare questo servizio di streaming basta una connessione internet e un device compatibile (anche mobile), con la possibilità di disdire l'abbonamento in qualsiasi momento.

I piani tariffari degli abbonamenti Entertainment e Cinema

Tra le funzione principali, lo streaming on-demand che permette di guardare i contenuti (anche quelli in diretta) ovunque voi siate, con la possibilità di mettere in pausa, tornare indietro, e far ripartire da capo il programma o l'evento, e citiamo poi la possibilità di scaricare alcuni contenuti su determinati device, così da poterli guardare anche in modalità off-line. Innanzitutto, per avere NOW il primo passo da fare è registrarsi, e poi scegliere uno dei pacchetti proposti nella home del sito ufficiale. Ogni pacchetto ha un prezzo specifico.

Sky e NOW TV, le differenze e i vantaggi

Dunque, se NOW fa sempre parte dell'azienda Sky, è chiaro che il servizio si rivolge ad un utente meno fidelizzato, che preferisce la visione immediata e smart, libera da vincoli. Ma quali sono le sostanziali differenze tra Sky tv e NOW? Innanzitutto, i tempi di attivazione: per Sky è necessario aspettare i tempi tecnici per il cablaggio, mentre il catalogo NOW TV, una volta iscritti, è immediatamente attivo. Stessa cosa i costi di attivazione, assenti sulla piattaforma streaming. In un certo senso, NOW è più agile rispetto a Sky: basta una buona connessione e avete a disposizione un catalogo fitto di titoli. Sky ha comunque una maggior offerta di canali, oltre ad avere l'opzione 4K, offrendo agli abbonanti un decoder-hub con cui poter accedere ad altre app (Netflix, Prime Video ecc.). Sempre su Sky sono molte le offerte dedicate agli abbonati grazie al programma Sky Extra. Per questo l'opzione NOW punta a una platea che non cerca vincoli, e che fruisce i contenuti in modo più agile, che sia uno smartphone o un tablet, con un notevole vantaggio economico nonché tecnico, e non vincolante.

I Pass e le offerte di NOW TV

NOW offre diversi tipi di pass, dedicati ad un genere o ad un determinato contenuto.

Pass Entertainment che offre le serie tv e gli show a 8,99€ al mese (6,99€ con permanenza minima 12 mesi);

che offre le serie tv e gli show a 8,99€ al mese (6,99€ con permanenza minima 12 mesi); Pass Cinema + Pass Entertainment a 11,99€ al mese (9,99€ al mese con permanenza minima 12 mesi). È possibile inoltre aggiungere con 5€ il piano Premium , che permette la visione dei contenuti in contemporanea su due dispositivi, senza interruzioni pubblicitarie e con audio Dolby Digital 5.1.

+ a 11,99€ al mese (9,99€ al mese con permanenza minima 12 mesi). È possibile inoltre aggiungere con 5€ il piano , che permette la visione dei contenuti in contemporanea su due dispositivi, senza interruzioni pubblicitarie e con audio Dolby Digital 5.1. Pass Sport con gli eventi sportivi in live a 14,99€ al mese (9,99€ al mese con abbonamento minimo 12 mesi)

Se il Pass Cinema ed Entertainment permette di accedere al catalogo cinema e programmi d'intrattenimento (da House of the Dragon a True Detective, fino alle prime tv cinematografiche o gli show di Sky come MasterChef o Pechino Express), il Pass Sport offre gli eventi sportivi di Sky, dalle partite di Seria A (3 su 10 per ogni giornata) al tennis, fino alla Formula 1, il basket, la Moto Gp e tutte le partite di Europa League e Conference League, oltre a quasi tutte le partite di Champions League.

La prova gratuita, le offerte e i codici promo

Ogni pass ha un costo mensile e può essere disdetto in qualsiasi momento, tranne la sottoscrizione a 12 mesi che è vincolante per un anno. NOW non ha una prova gratuita, ma gli utenti possono abbonarsi sfruttando diverse promozioni a prezzi scontati legate ad operatori telefonici esterni, oppure utilizzando i codici promo dalla validità limitata, che potete utilizzare nel momento della sottoscrizione. I codici promo sono acquistabili extra, legati ad offerte commerciali terze.

Tra le promozioni più interessanti quella legata a Vodafone: i clienti dell'operatore telefonico possono attivare e pagare i Pass di NOW tramite il credito della SIM. Le offerte variano a seconda dei clienti, ma ai nuovi Vodafone offre un mese di sconto, con un pacchetto che comprende sia Vodafone TV che NOW (Sport o intrattenimento).

In base ai gusti, o al nucleo famigliare, si possono allora opzionare vari pass che andranno a soddisfare le esigenze, che siano per un pubblico cinefilo o sportivo, o semplicemente in cerca di un intrattenimento a 360°.

Come funziona l'iscrizione al servizio: l'app e i dispositivi supportati

Una scena della seconda stagione di House of the Dragon, tra le serie disponibili su NOW

Sulla home di NOW ci si può iscrivere in pochi passi, scegliendo il pass (mensile o annuale) più adatto alle proprie esigenze e ai propri gusti. In fase di iscrizione vengono richiesti i dati anagrafici, gli indirizzi, una mail, una password e un metodo valido di pagamento. Una volta iscritti, e una volta effettuato il login, si può sfogliare il catalogo ricordandovi che non c'è prova gratuita, e dunque avrete a disposizione il pacchetto o i pacchetti opzionati solo dopo il pagamento. Per vedere NOW sui vostri dispositivi, collegati ad una rete internet stabile e a banda larga, dovrete scaricare l'app dedicata disponibile per smartphone (iOS 15.5 e successivi e Android 5.1 e successivi), Smart TV compatibili (generalmente ogni modello successivo al 2015), Tablet, PC, Game Console, Fire TV, Tablet Fire, Apple TV, NOW Box, Vodafone TV, Chromecast Ultra e NOW Smart Stick.

L'utilizzo dell'app è molto semplice, una volta scaricata sul vostro device, potete loggarvi e accedere al catalogo, navigando tra i programmi in diretta, i canali o i contenuti divisi per genere.

Come disattivare l'abbonamento a NOW

Se la facilità di iscrizione e di utilizzo è il plus di NOW, anche la disattivazione del servizio streaming è estremamente semplice. Come per altri servizi on-demand, anche NOW si rinnova di mese in mese, in automatico. Per disattivare il servizio bisogna accedere all'Area Riservata, nella sezione La mia offerta si possono visualizzare i Pass attivi sul proprio abbonamento. Si può disattivare un solo Pass oppure tutti, selezionando Disattiva Pass. Vi ricordiamo che i Pass possono essere disattivati fino a 24 ore prima del rinnovo automatico. Gli utenti che hanno sottoscritto abbonamento a 12 mesi a prezzo scontato non possono disattivarlo fino alla data di scadenza annuale. In qualunque momento, previo metodo di pagamento valido, potrete riattivare i vostri Pass. Vi consigliamo di disattivare NOW per tempo, così da non pagare una mensilità (o un'annualità) non desiderata.

NOW TV, lo streaming a portata di tutti

In conclusione, NOW, forte di un'offerta allettante, comprendendo quasi tutto il catalogo di Sky, è l'alternativa streaming per un pubblico che non vuole sottoscrivere contratti vincolanti, liberandosi dai cavi e dalla tecnologia fisica. L'app della piattaforma è facile da usare, così come sono ben amalgamati i pass disponibili, in grado di soddisfare una platea trasversale, pensata sia per i nuovi utenti sia per chi già ha familiarità con la tv satellitare. L'offerta Premium (solo cinema e intrattenimento), con una maggiorazione di 5€, permette tra l'altro di poter usufruire contemporaneamente di un solo abbonamento su due apparecchiature. Per fruire al meglio NOW, basta una buona connessione internet e un buon device. Oltre ad una buona poltrona per godere al meglio le migliaia di titoli disponibili.