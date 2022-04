Name That Tune: Ciro Priello e Fabio Balsamo presentano la nuova edizione

Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal sono i nuovi conduttori di Name That Tune - Indovina la canzone, lo show in onda ogni martedì dal 26 aprile su TV8.

Ogni martedì per sei settimane su TV8, a partire dal 26 aprile, tornano le sfide musicali tra VIP di Name That Tune - Indovina la canzone. Un ritorno a cui non manca una grande novità: la conduzione affidata a Ciro Priello e Fabio Balsamo del collettivo artistico dei The Jackal, che assicurano una dose si simpatia e divertimento alla nuova edizione del programma. Come sempre lo show si sviluppa a suon di sfide tra uomini e donne, tra due squadre composte da quattro VIP provenienti dal mondo dell'intrattenimento, dalla musica al cinema, e articolata su più manche, da quella basata sulla playlist selezionata da Radio Deejay a Cuffie, Cantanti misteriori, Lip Sync Duel, Canzone recitata, Asta musicale e Sette per trenta.

Name That Tune: Una foto dei nuovi conduttori, Ciro Priello e Fabio Balsamo

A dar vita alla prima puntata troviamo da una parte Iva Zanicchi, Sabrina Salerno, Michela Giraud e Mietta, mentre tra gli uomini Morgan, Riki, Pierpaolo Pretelli e Rocco Siffredi, che si sfideranno per ottenere il diritto a tornare la settimana successiva per una nuova sfida. Ci siamo fatti raccontare dai due nuovi conduttori quali sono le novità di questa edizione e il loro approccio al programma di TV8.

La video intervista a Ciro Priello e Fabio Balsamo

Lo stile The Jackal

Name That Tune: Una foto dei nuovi conduttori, Ciro Priello e Fabio Balsamo

Il rischio, quando si subentra alla conduzione di un programma di questo tipo, è di ricalcare quanto fatto dal predecessore, in questo caso Enrico Papi, che è stato alla guida delle prime due edizioni di Name That Tune. "Abbiamo cercato di portare il nostro stile, lo stile The Jackal" ha assicurato Ciro Priello, "e tutta una serie di dinamiche che abbiamo costruito nel tempo io e Fabio, pur consapevoli che si tratta di un programma strutturato in cui è necessario interagire nel modo corretto." Uno show strutturato, che i due nuovi conduttori hanno guardato e riguardato, studiato a fondo, "per capire sia cosa riproporre, visto che era già un programma di successo, sia cosa portare di diverso" ha aggiunto Fabio Balsamo.

Le novità della nuova edizione

Name That Tune: Una foto dei nuovi conduttori, Ciro Priello e Fabio Balsamo

Non solo conduzione, però, perché altre novità ci sono anche nell'impostazione del programma. "Ci sono dei giochi nuovi" ha spiegato Ciro Priello, "un gioco nuovo in particolare che mancava nelle precedenti, che è Indovina la canzone." C'è però anche un'introduzione alla puntata e "il coinvolgimento dell'orchestra nel gioco e non solo dal punto di vista musicale", come spiegato da Fabio Balsamo con molti siparietti divertenti. Nuove prove, quindi, che vanno ad aggiungersi alle precedenti. Ma su quali i due conduttori si sentirebbero più forti se partecipassero allo show? "Dato il mio passato di ballerino" ha detto Ciro Priello, "sarei fortissimo su Lip Sync Duel", mentre Fabio Balsamo si sente più portato per Canzone recitata, "perché mi concentro molto sui testi delle canzoni."