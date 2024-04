Movie Meta Trade: uno studio virtuale per discutere idee concrete

Ci siamo, Movie Meta Trade è in via di partenza. Ve ne abbiamo parlato già in passato, ma siamo arrivati al momento decisivo, al momento in cui far nascere definitivamente questo nostro nuovo progetto che ha lo scopo di unire e mettere a confronto le diverse anime del mondo dell'intrattenimento, da chi produce e crea a chi distribuisce e fruisce, come possiamo essere noi e voi, pur con intenti a volte diversi. Un confronto che abbiamo immaginato periodico e con interlocutori di volta in volta diversi, per approfondire aspetti diversi dell'affascinante mondo dell'intrattenimento che seguiamo con attenzione e passione, per analizzare andamenti e tendenze, difficoltà e opportunità. Per sviluppare e crescere insieme.

L'importanza di un confronto

Movie Meta Trade: un'immagine del nostro studio virtuale

Chiacchierare e confrontarsi è una delle anime del nostro lavoro. Lo facciamo abitualmente nelle nostre interviste con gli addetti ai lavori, lo facciamo con altrettanta cura e partecipazione quando parliamo a voi nelle nostre live su Twitch o YouTube. Quel che mancava era un luogo in cui ospitare questi incontri, una sorta di Tavola rotonda di arturiana memoria, un luogo specifico in cui far confluire problematiche ed esigenze di ogni componente dell'industria dell'audiovisivo. Un punto di incontro, di scambio e confronto tra realtà diverse, tra facce diverse della stessa medaglia produttiva e distributiva. Un punto di incontro che abbiamo identificato nel metaverso, nello studio virtuale in cui si terranno le puntate di Movie Meta Trade.

Il perfetto campo neutro

Perché il metaverso? Ce lo avete chiesto e in prima battuta ce lo siamo chiesti anche noi, dandoci una risposta che ci è sembrata forte e sensata: perché il campo neutro perfetto. Per sua natura il metaverso opera su un piano di esistenza diverso. È reale ma sospeso tra spazi diversi. È ibrido. È il luogo perfetto per rappresentare il campo neutro che stavamo cercando, il luogo d'incontro ideale per il tipo di confronto che abbiamo in mente. Ideale perché accessile a tutti in qualsiasi momento, perché permette di annullare le distanze e raccoglierci in un ambiente altro che non ha legami concreti con nessun posto in particolare, a cui accedere dalla nostra redazione come dagli uffici dei nostri interlocutori e le case di chi ci ascolta. Da ognuno di questi interlocutori ci aspettiamo di ricevere anche feedback su cosa ci si può aspettare da questa rubrica e questo spazio, per aggiustare il tiro in corsa e proporre sempre il meglio possibile per rendere ricco e produttivo il confronto.

Ascoltare e riflettere

Apriamo quindi le porte nello studio virtuale di Movie Meta Trade per dare il via a questi confronti, a queste chiacchierate che ci vedranno impegnati ad ascoltare punti di vista e necessità, per poter poi riflettere insieme su quali siano le strade più facilmente percorribili e come affrontarle. Porre problemi con lo scopo di trovare soluzioni, indagare i grandi successi per capire come replicarle o anche le delusioni per far sì che non si ripetano. Gli argomenti possibili sono innumerevoli, dalla recente attualità e le conseguenze degli scioperi dello scorso anno al futuro e l'intelligenza artificiale. Per buon auspicio partiremo da Vision e la sua Chief Marketing Officer Laura Mirabella, per discutere insieme il grande successo dello scorso autunno/inverno, C'è ancora domani di Paola Cortellesi, per ragionare su quali siano i motivi di questo incredibile risultato. E come replicarli nel prossimo futuro.