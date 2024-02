MasterChef Italia 13, due chiacchiere con l’eliminato tra contaminazioni e street food

Un viaggio in giro per il mondo, è stata questa la tematica che ha guidato le sfide della scorsa serata di Masterchef Italia 13, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy in onda ogni giovedì e in streaming su NOW. Nella Mistery Box gli aspiranti chef hanno trovato ingredienti provenienti dai cinque continenti con i quali creare una preparazione in base alla corretta attribuzione dei paesi di origine. A giudicarsi un vantaggio al successivo Invention Test è stata Eleonora con un piatto vegetariano che ha conquistato i palati dei giudici. Lo Chef Assaf Granit, una stella Michelin per lo Shabour di Parigi, ha poi messo alla prova i concorrenti con ingredienti ostici e preziosi che, sempre all'insegna della contaminazione, hanno messo seriamente in difficoltà i concorrenti. Migliore della prova è stata Sara, che con la sua aragosta si è meritata i complimenti dell'ospite, mentre Michela, Niccolò e Kassandra hanno colpito negativamente i giudici.

MasterChef Italia 13: Michela, Kassandra e Niccolò

Per la prova in esterna stavolta si sono scontrate tre squadre: Niccolò e Michela, Antonio e Kassandra, Eleonora e Sara, che hanno dovuto rappresentare la settima arte coniugando cinema e cibo attraverso tre pellicole rappresentative di tre diversi generi. Nella suggestiva ambientazione del Museo del Cinema di Torino e sotto l'incessante pressione dello Chef Scabin, ad avere la meglio operando una rimonta clamorosa la coppia Michela e Niccolò che ha convinto critici cinematografici e culinari con un piatto ispirato al Colossal Cabiria. Il Pressure Test dedicato allo street food, però, si è rivelato letale per Kassandra, concorrente dal forte temperamento che stavolta non è riuscita a proporre ai giudici un piatto interamente riuscito.

La vita dopo MasterChef

MasterChef Italia 13: Kassandra abbandona la cucina dello show

La concorrente di origini madrilene ha sottolineato più volte come per lei Masterchef Italia si stata un'esperienza formativa da più punti di vista e non solo per quanto concerne la cucina: "Oltre che sul lato gastronomico, quindi il lavorare ingredienti che nella vita quotidiana non hai, per me Masterchef ha comportato proprio una crescita personale, ho rivalutato la mia vita, mi sono resa conto di determinate cose che non volevo più o che non volevo più fare. Sono entrata molto insicura, ma lo show è stata la prima cosa nella vita che ho fatto per me e per la quale ho dato veramente il cento per cento."

MasterChef Italia 13: i concorrenti al Pressure test

Il momento dell'uscita a coinciso per lei anche con diverse difficoltà nella vita personale. Ciò che vediamo durante le serate, infatti, è solo una piccola parte della vita dei concorrenti e Kassandra ha raccontato di come abbia dovuto reinventare la sua quotidianità al termine del programma: "Sono uscita dallo show e sono tornata dai miei e lì ho pensato a un nuovo percorso. Non mi andava di aspettare la messa in onda e le porte che si sarebbero aperte, ho preso casa a Milano, ho cercato lavoro qui e sono andata via dal Trentino. L'ho fatto per me e ne sono molto felice, mi sono concentrata sul mettere le basi per alcuni progetti e ad ora sono molto contenta del mio percorso. Sicuramente la cucina farà parte del mio futuro lavorativo ma non penso a un ristorante. Faccio molta fatica a fidarmi delle persone sul lavoro, ho avuto brutte esperienze, partirò da sola, con persone vicine di cui invece mi fido. Avrò a a che fare con la cucina ma non solo, qualcosa basato più sulle esperienze culinarie. Non dico di più perché sono scaramantica."

MasterChef Italia 13: Marcus ci racconta il suo percorso e il significato di quella pizza con l'ananas

Il rapporto con Michela

Inevitabili le domande sul suo rapporto burrascoso con Michela che una volta fuori da MasterChef sembra invece aver preso un'altra piega: "Io e Michela siamo due persone molto competitive, lei è come me. In gara eravamo molto agguerrite, ogni volta che potevo l'ho attaccata e lei ha fatto lo stesso. Nella competizione eravamo solo io contro di lei e lei contro di me, il resto della classe poteva sparire. Fuori dal lì però abbiamo imparato ad apprezzarci proprio perché siamo molto simili. Alla fine e a livello personale abbiamo trovato un equilibrio, la sento quasi tutti i giorni anche ora. Nella vita non ci odiamo, assolutamente."

MasterChef Italia 13: Kassandra e Antonio durante la prova in esterna

Per quanto riguarda il rapporto con gli altri concorrenti Kassandra ribadisce che il loro rapporto era ovviamente diverso da quello che si percepisce nel montaggio degli episodi: "Eravamo comunque molto legati, mi dispiace che questa cosa non si sia vista nello show. Le sere le passavamo insieme, mangiavamo la pizza dal cartone sul tetto del residence. Scherzavamo e ridevamo tutto il tempo anche se in classe ci scannavamo." Infatti, alla domanda su quali concorrenti vorrebbe accanto in un'occasione lavorativa fuori MasterChef non ha dubbi: "Beatrice e Alice, con loro ho legato molto a livello personale, ma anche Lorenzo ed Eleonora. Anche Michela, mi fido molto di lei, perché è determinata come me, anche se sarebbe un rischio a livello caratteriale. Anche Sara lavora molto bene. Sono tutti bravi ma per quanto riguarda il carattere non sceglierei tutti perché so che alcune persone faticherebbero a fare il lavoro come lo voglio io e si andrebbe allo scontro."