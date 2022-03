Masterchef Italia 11, l'intervista alla vincitrice

MasterChef Italia 11: tre dei finalisti in un'immagine della finale

Ieri sera Masterchef Italia 11 si è concluso dopo una finale davvero emozionante e sul filo del rasoio. Ad aggiudicarsi il titolo di nuovo MasterChef italiano è stata Tracy Eboigbodin, arrivata in finale insieme a Carmine, Christian e Lia. Quest'ultima è stata elimina durante un difficile Invention Test, mentre gli altri due compagni l'hanno accompagnata nell'ultima cucinata, quella di presentazione del loro menu davanti ai giudici, con la presenza di tutti i concorrenti di questa stagione e dei loro familiari, arrivati in studio per l'occasione.

MasterChef Italia 11: Tracy, la vincitrice dell'edizione

Difficile pensare che non ci sarà un nuovo episodio di MasterChef ad aspettarci la prossima settimana (quelli passati sono disponibili su Sky on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW), ma intanto abbiamo avuto la possibilità di parlare con la vincitrice, incontrata per un intervista via Zoom, e di parlare della sua esperienza durante quest'undicesima stagione. Tracy ci ha raccontato che la prima persona che ha sentito dopo la vittoria è stata la sua migliore amica: "È stata lei a mandare la mia iscrizione a Masterchef, senza di lei penso non mi sarei nemmeno iscritta al programma."

MasterChef come scuola di vita

MasterChef Italia 11: un'immagine della finale

Dal giorno successivo alla vittoria è lecito fare bilanci sull'esperienza passata. A Tracy abbiamo chiesto che cosa si porta dietro dopo la partecipazione al programma: "MasterChef mi ha insegnato tantissimo, non solo dal punto di vista della cucina, sono cambiata anche a livello umano, ho preso consapevolezza del mio carattere e della persona che sono. Ho conosciuto tante persone diverse, e sono riuscita ad aprirmi e a creare un bellissimo rapporto con loro, cosa che non mi aspettavo. Le amicizie fatte a MasterChef mi hanno arricchito tantissimo. MasterChef è una scuola di cucina che implica anche un percorso interiore."

MasterChef Italia 11: i giudici in un'immagine della finale

La tifoseria femminile accorsa per Tracy durante la finale ha sottolineato la forza dei rapporti d'amicizia creatisi tra le concorrenti di questa edizione: "Posso dire con certezza che Tina, Giulia, Dalia ed Elena, sono per me delle grandissime amiche, ci siamo sentite legate da subito. Fin dai primi giorni ho capito che con loro questo percorso mi avrebbe donato tante emozioni." E poi Tracy ha sottolineato che durante la finale ha cucinato "per tutte le donne che cercano riscatto, per tutte quelle donne che pensano di non farcela", rappresentate appunto dalle amiche in balconata che facevano il tifo per lei.

Il rapporto con la cucina

MasterChef Italia 11: un'immagine della finale

Il rapporto con la cucina di Tracy è definito dal suo percorso di vita, dall'infanzia in Nigeria e dal successivo trasferimento in Italia: "Io cucino da quando sono piccolissima, ai bambini in Nigeria viene insegnato sin da subito a responsabilizzarsi, a cucinare, mamma e zie mi hanno sempre insegnato cosa dovevo fare. Poi io di mio sono una persona molto curiosa, qui in Italia ho avuto la possibilità di provare tantissimi nuovi ingredienti, anche grazie al mio compagno italiano che mi ha spinto ad assaggiare cose che forse inizialmente mi spaventavano un po'."

MasterChef Italia 11: un'immagine della finale

Da quando vive in Italia, Tracy ha cambiato il suo rapporto con il cibo e con la cucina: "Per me il cibo è diventato qualcosa di spirituale, per nutrire l'anima, qui in Italia ho imparato che non si mangia solo perché si ha fame, c'è un piacere diverso dietro al nutrirsi, non si mangia per sfamarsi, ogni volta che mangio c'è qualcosa di magico. Quando invito qualcuno a casa inizio tre giorni prima con le preparazioni, a volte compilo un vero e proprio menu, voglio che i miei ospiti si sentano membri della mia famiglia. Il piacere di cucinare per gli altri per me è incredibile."

Il futuro

MasterChef Italia 11: un'immagine della finale

Tracy si è poi soffermata ancora sulla finale: "Durante la finale mi sono divertita un sacco, ho cucinato con il sorriso, ero felicissima del fatto che stavo finalmente preparando un mio menu, mi sono goduta il momento. Sapevo che il dolce sarebbe stato il mio tallone d'Achille, ma ero sicurissima dei piatti precedenti.

Ho provato grandissime emozioni a rivedere la finale. Rivedermi mi aiutato a capire quanto io sia stata brava, ero orgogliosa di quello che stavo facendo."

MasterChef Italia 11: la proclamazione della vincitrice dell'edizione

Quali sono i progetti futuri della vincitrice di Masterchef? "Intanto continuare a studiare e pensare al libro, provare le ricette che devo preparare. Non so che cosa mi riservi il futuro, sono pronta ad affrontare qualsiasi sfida, qualsiasi cambiamento, non vedo l'ora di andare avanti con grinta. Vorrei fare delle cene a domicilio, mi piace l'aspetto di famiglia e di convivialità che questo tipo di esperienza comporta."