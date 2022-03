Masterchef Italia 11, l'intervista ai tre finalisti

MasterChef Italia 11: tre dei finalisti in un'immagine della finale

Masterchef Italia 11 è giunto alla sua conclusione, nella serata di ieri abbiamo infatti scoperto chi si è aggiudicato il titolo di undicesimo Masterchef italiano in una finale davvero emozionante. Il cooking show più amato dagli italiani (prodotto da Endemol Shine Italy e disponibile su Sky on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW) ha eletto come vincitrice Tracy Eboigbodin, da una rosa di finalisti composta da Lia Valetti (eliminata dopo un difficilissimo Invention Test), Carmine Gorrasi (il primo a salire in balconata dopo la Mistery Box) ed infine Christian Passeri, che si è guadagnato la finale con un piatto apprezzatissimo dai giudici.

Masterchef Italia 11: Lia in un momento della finale

Abbiamo avuto la fortuna di incontrare i finalisti per un intervista via Zoom in cui ci hanno raccontato della loro esperienza durante Masterchef e di come gli abbia cambiato la vita. Il primo a prendere la parola è stato Christian, che ci ha spiegato come, cucinata dopo cucinata, abbia finalmente preso coscienza delle proprie capacità: "Prima di entrare ero una persona piena di insicurezze, MasterChef mi è servito ad agire, a capire il mondo del lavoro che arriverà in futuro per noi giovani, per me è stata la scuola di cucina perfetta, quella che mi serviva. Devo dire che dalla prima Mistery in me è iniziato a cambiare qualcosa, ogni prova cominciavo a sentirmi più sicuro, più capace, più consapevole." Anche Lia è sulla stessa lunghezza d'onda, per lei Masterchef ha significato consapevolezza: "Ora so che quel 'tanto tanto tanto' è un complimento, non una critica, so che la mia determinazione può essere utilizzata per tante cose. Poi mi porto a casa anche delle belle amicizie. Ero entrata per vivere una sana competizione ed invece ho incontrato tante persone incredibili, capaci e stimolanti. Mio malgrado, se così posso dire, mi sono affezionata ad un gruppo di persone con cui si è creato un bel legame e con cui ci sarà sicuramente un seguito, c'è stata una svolta caratteriale ed una sentimentale per me durante questo percorso." Carmine ha poi aggiunto qualcosa sulla sua esperienza personale: "Una delle cose più belle che mi ha dato questo percorso è stato il rapporto che si è creato con gli altri concorrenti. Sono contento di aver conosciuto ognuno di loro, perché mi ha insegnato qualcosa che mi porterò dietro, ho fatto tantissime esperienze, fino a tre mesi fa non potevo nemmeno immaginare una cosa del genere, ho conosciuto i giudici che sono sempre stati per me dei veri idoli, mi hanno fatto tantissimi complimenti. È stata l'esperienza più bella della mia vita."

Un percorso di vita

MasterChef Italia 11: i giudici in un'immagine della finale

I tre concorrenti hanno avuto, nella puntata della scorsa settimana, la possibilità di cucinare in un ristorante stellato. Ci siamo chiesti se è un tipo di esperienza che desidererebbero rifare, pur essendo stata carica di pressione. Lia, che ha risposto per prima, ci ha confessato che per lei è stata una pressione positiva, che le è piaciuta: "C'era l'adrenalina positiva di stare in quel posto meraviglioso, la fatica passa in secondo piano, averne di pressioni così tutti i giorni!" Anche per Christian è stata un'esperienza veramente incredibile: "È stato bellissimo, a prescindere dalle difficoltà. Io voglio imparare sempre, un luogo del genere quando riesci a migliorare te stesso a fronte degli ostacoli ti permette di raggiungere un risultato finale che è sempre positivo, sarei disposto a passare anni in una cucina così." Carmine ha sottolineato poi come il periodo passato nella cucina stellata sia stato al tempo stesso velocissimo ed incredibilmente lungo: "Una cucina come quella è una realtà completamente diversa, un mondo a parte. Ho capito che il mondo delle cucine è diverso da tutti gli altri, scegliere di vivere di cucina significa anche fare una scelta di vita effettiva, sacrificando tanto altro. Implica un grande impegno, un grande spirito di sacrificio, ed io sono disposto a farlo per seguire per la mia passione, mi auguro di poter fare nuove esperienza, non solo in Italia, ma anche all'estero."

Masterchef Italia 11, l'intervista ai concorrenti eliminati Elena e Federico

MasterChef Italia 11: Carmine in un'immagine della finale

Ognuno di loro ha dei piani ben precisi per il proprio futuro, tanto a breve come a lungo termine. "Ho tante idee che voglio realizzare: voglio creare il mio business plan entro quest'anno e poi iniziare una nuova vita dall'anno prossimo" ci ha detto Lia. Christian, invece, sa che deve continuare a studiare: "La cucina sarà la mia vita, prima devo però laurearmi e continuare ad approfondire i miei studi culinari. Vorrei cercare di utilizzare il più possibile quello che ho imparato a MasterChef, magari fare lo chef a domicilio. Il sogno del ristorante è lontano, sono un ragazzo di vent'anni, bisogna lavorarci su, ma sono sicuro che ce la farò."

Carmine invece dopo il diploma si è iscritto all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, in Piemonte: "Era il mio piano fin da prima di MasterChef, penso possa aiutarmi sotto tanti aspetti. Voglio trarre però vantaggio dall'esperienza fatta nel programma, voglio lavorare nelle cucine, a contatto con le persone, voglio iniziare ad avere un approccio con il cliente. Avere un ristorante non è solo cucina e basta, c'è tanto da imparare, sono giovane e devo fare tante esperienze."

Come MasterChef li ha cambiati

L'esperienza a MasterChef, sia caratterialmente sia come approccio alla cucina li ha profondamente cambiati. I tre finalisti hanno scoperto cose di loro che non sapevano, oltre a sperimentare con tanti nuovi ingredienti. "La mia cucina è cambiata molto durante il programma perché ero convinta che la mia passione più grande fossero i dolci, ho scoperto che non è così, ho scoperto che preferisco cucinare il salato, in particolare gli antipasti. Se penso ad un ingrediente che ho scoperto durante il programma, che per me significa MasterChef, sono le animelle, danno moltissime soddisfazioni e non me lo aspettavo" ci ha detto Lia. Invece Christian ci ha spiegato che: "La mia cucina è cambiata ma preferisco dire che è migliorata, ho sempre avuto una mia idea di cucina molto personale, senza barriere, si può sperimentare su tutto, si deve sbagliare. MasterChef mi ha aiutato in questo, mi ha mostrato una marea di tecniche e lavorazioni. Se dovessi scegliere degli ingredienti che ho scoperto grazie a questa esperienza sicuramente l'aglio nero e la carne di cervo."

MasterChef Italia 11: un'immagine della finale

Infine Carmine ha preso la parola per spiegarci che: "Anche la mia cucina è cambiata durante il percorso, ho preso consapevolezze diverse, c'è tutto il discorso delle radici, del rendersi conto di dover tornare alla propria casa. Cosa che prima di MasterChef non mi era chiara, da una cucina che consideravo prettamente fusion ora voglio esplorare anche i sapori di casa mia, i sapori campani, della mia casa e dei miei ricordi. Parlando di ingredienti posso dire la salsa di soia che è diventato il mio vero amore, e poi anche il piccione, che ho usato nel menu finale, una grande scoperta che ho fatto attraverso il programma."

Masterchef Italia 11, l'intervista al concorrente eliminato Nicky Brian

Lia dei tre è l'unica che non ha avuto la possibilità di preparare il suo menù. Come sarebbe stato?: "Il mio menu finale ci sarà sicuramente occasione per farlo, si sarebbe chiamato 'famiglie', e sarebbe stato un omaggio a tutte le famiglie che attraversano la mia vita, voleva essere un percorso emozionale che attraversava l'Italia portando sulla tavola dei ricordi personali."

MasterChef Italia 11: un'immagine della finale

Per chiudere abbiamo chiesto ai tre finalisti che cosa consigliano a chi verrà dopo di loro, a chi parteciperà alla prossima edizione: "Io consiglio di essere se stessi dall'inizio del proprio percorso fino alla fine, semplicemente essere se stessi a volte premia" è stata la risposta di Lia. Per Christian invece il consiglio è quello di "divertirsi. È un percorso duro, i momenti di svago diventano le cucinate, quindi divertitevi sempre." Infine Carmine ha chiuso suggerendo di: "Lasciarsi andare in tutto, con le persone, di non essere diffidenti, non essere distanti, buttarsi sempre con chiunque, anche in cucina, bisogna divertirsi, non si può pensare di fare solo il compitino e accontentarsi di fare poco solo per andare avanti. Questo non è il giusto approccio."