Masterchef Italia 11, l'intervista ai concorrenti eliminati Elena e Federico

È andata in onda la decima puntata di Masterchef Italia 11, il cooking show più amato dagli italiani, prodotto da Endemol Shine Italy e trasmesso ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW). La finale è ormai dietro l'angolo e ogni nuova puntata vede l'eliminazione di concorrenti tra i più amati e preparati: ieri a lasciare il programma è stata prima Elena Morlacchi, l'estrosa casalinga di Lido Adriano, che non ha superato l'Invention a cui hanno partecipato i finalisti della scorsa edizione; dopo un difficile Skill Test a base di pasta, in cui i tempi erano davvero strettissimi, è stato poi Federico Chimirri, il DJ di Formentera trapiantato in Italia, a doversi togliere il grembiule, lasciando per sempre la cucina di MasterChef.

Che cosa ha significato per loro la partecipazione ad un programma così prestigioso e sopratutto che cosa vedono nel loro futuro, la cucina o una strada ancora diversa?

Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Elena e Federico via Zoom e gli abbiamo fatto qualche domanda proprio su questi temi. Da dove è nata l'idea di entrare nella MasterClass? "È un'idea che coltivavo da tanti anni", ha risposto subito Elena, "ma non avevo mai avuto il coraggio, poi ad un certo punto mi è scattato qualcosa e mi sono detta 'come va va', se mi prendono sono felice, perché ho voglia di dimostrare a me stessa qualcosa. Quel 'ma' che volevo togliere dalla mia vita si è trasformato in 'ma Elena come è brava', il 'ma' è rimasto ma si è trasformato in qualcosa di positivo. Questo programma mi ha lasciato un mondo, un bagaglio di sapere culinario davvero incredibile, ma anche umanamente mi ha dato davvero tantissimo, sia con i miei compagni che con i giudici, con cui ho instaurato un bellissimo rapporto. Ritengo che l'esperienza sia stata incredibilmente positiva."

Federico ha preso la parola raccontando: "L'idea non è stata mia, anche se ho sempre avuto una grandissima passione per la cucina, è stata della mia compagna, mentre eravamo a cena lei stava con il telefono in mano, e per questo abbiamo pure litigato ma lei, proprio in quel momento, mi stava iscrivendo a MasterChef. Il giorno dopo mi hanno chiamato. È stato assurdo ed incredibile. Quindi devo ringraziarla perché le devo un'esperienza bellissima: sono cresciuto tantissimo dal punto di vista professionale ma ho imparato tanto anche dai miei compagni, ci sentiamo sempre e ci vediamo. Ho capito tante cose di me stesso che non sapevo, ho rafforzato i miei punti debili e ho anche imparato a sentirmi bene stando lontano dalla mia famiglia."

Arrivare così avanti

Nessuno dei due si aspettava di andare così avanti, di arrivare quasi in finale: "Desideravo arrivare tra i primi dieci, poi nella realtà le aspettative si sono trasformate in altro, ogni step che compivo si trasformava in un'aspettativa diversa, le aspettative verso me stessa sono diventate sempre maggiori. Non mi immaginavo certo di arrivare così avanti però!" ha sottolineato Elena. Federico ci ha invece parlato del suo essere estremamente competitivo: "Fin da subito sognavo la finale, c'erano persone più preparate di me, questo è sicuro, ma io volevo arrivare in fondo. Ho legato moltissimo con molti dei miei compagni, abbiamo creato un bellissimo rapporto, verso la fine il desiderio era principalmente quello di restare dentro la classe il più possibile per restare con loro."

Quali sono i loro progetti per il futuro? Restare nel mondo della cucina o cambiare strada? "Mi lascio aperte tutte le porte possibili, avendo fatto la casalinga ora mi tocca continuare a studiare, porto avanti la mia cucina, con le cose sane che mi piacciono e caratterizzano il mio territorio. Lascio aperte tutte le porte, dalle collaborazioni, ad aprire un ristorante, sono aperta a qualsiasi possibilità: ho 55 anni e il futuro per me può ancora portare di tutto," ci ha raccontato Elena. Federico, invece, ha già svariati progetti in cantiere: "Voglio mischiare le mie due passioni, che sono la musica e la cucina. Sto facendo un disco con dieci canzoni, musica per cucinare, ogni canzone sarà infatti pensata per un pasto, per fine marzo penso che sarà pronto. Poi arriverò anche ad aprire il mio ristorante che unirà le mie passioni, il primo lo apriremo a Formentera per il prossimo anno. Abbiamo creato un format speciale che unisce cucina e musica."

I finalisti

Nessuno dei due ha rimpianti per quanto riguarda la loro esperienza nel programma: "Ho dato tutto quello che avevo, sono arrivata fin dove potevo arrivare. Avessi avuto dieci anni di meno, chissà, forse sarei potuta andare ancora più avanti! ha affermato Elena. "Non ho rimpianti ne rimorsi, sono sempre stato me stesso, cosa che mi ha portato ad arrivare dove volevo arrivare. È stato proprio il mio carattere a portarmi così avanti, quindi non posso avere rimpianti," ha poi risposto Federico.

Un'edizione in cui le amicizie sono state fondamentali: "Questa edizione è stata guidata da una sana competizione, ognuno combatteva per vincere durante il programma, ma appena fuori eravamo amici e colleghi, non ci siamo mai odiati, ci siamo sempre aiutati, forse è stata una classe un po' anomala" ci ha spiegato Elena, facendo anche il confronto con le precedenti edizioni del programma. "Tutti siamo partiti con la voglia di arrivare più lontano possibile, tutti abbiamo giocato con un po' di strategia, poi con il passare del tempo la strategia è scomparsa perché ci si è trovati in gioco con i propri amici, e li si voleva portare avanti il più a lungo possibile per stare insieme" ha aggiunto Federico.

A questo punto non potevamo che concludere l'intervista con la solita domanda di rito: Chi vedono in finale?

" Una delle finaliste dovevo essere io", ha affermato ridendo Elena, "poi Carmine e Tracy, perché sono bravi e hanno una visione molto personale della cucina. Però vorrei vincesse Tracy, abbiamo legato molto, e so che lei ci mette l'anima, e se lo merita, Carmine anche ma se posso scegliere, scelgo Tracy." Federico, invece, ha chiuso l'incontro dicendo: "Io vorrei che arrivassero in finale Nicky, non potendoci essere io, Lia perché è bravissima e ho creato con lei un bellissimo rapporto, e poi Carmine, perché è davvero un piccolo genio, ha delle grandissime capacità e qualità. Se parliamo di qualità e tutto penso che il programma se lo meriti proprio lui."