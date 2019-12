Da Kate Winslet a The Cave: ecco il 2020 di M2 Pictures!

L'offerta M2 Pictures per i film in uscita al cinema nel 2020 passa attraverso Blackbird con Kate Winslet, il biopic su Tesla e The Outpost con Scott Eastwood.

Kate Winslet agli Academy Awards 2016

Per il suo primo semestre 2020, M2 Pictures ha nel suo schieramento l'atteso Blackbird, un film drammatico con un cast al femminile da far invidia: Susan Sarandon, Kate Winslet e Mia Wasikowska. Inoltre troviamo anche il biopic su Tesla e tanto cinema europeo. Scopriamo quindi insieme i film in uscita al cinema nel 2020!

Dall'America Kate Winslet e Scott Eastwood

Uno dei titoli di punta di M2 Pictures è senz'altro Blackbird, diretto da Roger Michell (Notting Hill). Il film è un remake in lingua inglese del danese Silent Heart, datato 2014. Al centro della storia una madre malata terminale riunisce i propri cari per un'ultima drammatica riunione di famiglia. Il cast bomba prevede Susan Sarandon nei panni della madre, Kate Winslet e Mia Wasikowska interpreteranno invece le due figlie. Originariamente il ruolo della madre era stato affidato a Diane Keaton, che ha poi lasciato il progetto scritto da Christian Torpe, sceneggiatrice danese che si è occupata anche dello script originale.

I protagonisti di Blackbird

Con The Outpost, invece, finiamo sul campo di guerra: ispirato a quanto scritto dal giornalista della CNN Jake Tapper, il film racconta la storia vera di 50 soldati che hanno combattuto contro 400 talebani nell'area nord est dell'Afghanistan durante l'operazione Enduring Freedom, inizialmente ideata per coinvolgere le comunità locali in progetti ideati per lo sviluppo dell'area e per contribuire a diffondere la democrazia. Tra i membri del cast ci sono Orlando Bloom, Scott Eastwood, Milo Gibson e Caleb Landry Jones. La regia è invece stata affidata a Rod Lurie, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Paul Tamasy ed Eric Johnson.

Storia al cinema: Tesla e The Cave

Ethan Hawke ospite a Locarno 71

Ethan Hawke è il protagonista del film Tesla, scritto e diretto da Michael Almereyda, con cui l'attore ha già collaborato in occasione di Hamlet e Cymbeline. La star avrà la parte del famoso pioniere nel mondo dell'energia Nikola Tesla nel biopic che racconterà la sua vita. La sceneggiatura è stata rivista dallo stesso regista durante la lavorazione di Marjorie Prime e seguirà la storia dell'inventore nato in Serbia, dando spazio anche alla sua aspra rivalità con Thomas Edison.

Locandina di The Cave - Miracolo nella grotta

Nel 2020 arriva anche The Cave - Miracolo nella grotta, l'emozionante film che narra la storia di una giovanissima squadra di calcio, composta da dodici ragazzi tra gli 11 e i 16 anni e dal loro allenatore, che rimase intrappolata nelle profondità di una grotta nel nord della Thailandia. L'evento smosse migliaia di volontari e di soldati da tutto il mondo, i quali si impegnarono in una corsa contro il tempo.

A Okinawa, una telefonata dal comando indo-pacifico statunitense alle Hawaii allertò l'Aeronautica statunitense, chiedendogli di preparare la propria squadra. A Pechino, Tan Xiaolong, un esperto istruttore subacqueo, venne contattato da una fondazione di beneficenza per inserirsi in un team di coraggiosi in soccorso dei ragazzi. Dopo nove giorni di ricerche, i dispersi furono ritrovati ancora vivi, ma per raggiungerli fu necessario nuotare per cinque ore sott'acqua, in un'impresa quasi impossibile anche per gli esperti sub britannici.

Ecco il 2020 di M2 Pictures: