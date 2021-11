Da Illusioni perdute alla commedia La signora delle rose: ecco il listino I Wonder per il 2022

Lost Illusions: una scena del film

Il primo semestre del 2022 si prospetta molto interessante e ricco di sorprese anche per I Wonder Pictures, che come sempre ci porta titoli provenienti dai festival di tutto il mondo, con una particolare attenzione al cinema francese. In sala arriveranno presto titoli come il film drammatico in costume Illusioni perdute, presentato con successo alla Mostra del Cinema di Venezia, o la commedia La Signora delle Rose, di Pierre Pinaud.

Ecco quindi il listino 2022 di I Wonder Pictures.

Spazio alla risata

La commedia alla francese può essere considerata un genere a sé stante, particolarmente apprezzato in patria come all'estero. I Wonder come sempre dedica ampio spazio nel suo listino a questi titoli: nel 2022 potremo apprezzare al cinema La signora delle rose, di Pierre Pinaud; Il discorso perfetto, di Laurent Tirard; Mistero A Saint-Tropez, di Nicolas Benamou; e Zero Fucks Given, di Julie Lecoustre e Emmanuel Marre, con Adèle Exarchopoulos, che abbiamo conosciuto ne La vita di Adele.

Una scena de La signora delle rose

La signora delle rose ci porta nel mondo di Eve (Catherine Frot), una creatrice di stupende rose da competizione, punto di riferimento per questo particolare tipo di industria. Non riuscendo a gestire da sola il suo business, e sull'orlo della bancarotta, la donna recluterà tre nuovi stagisti attraverso un programma di reinserimento sociale e metterà in atto un piano rocambolesco per creare la rosa perfetta. Tra i titoli più attesi ci sono anche Il discorso perfetto, che racconta di un trentacinquenne romantico, depresso e ipocondriaco che si ritrova con difficoltà a scrivere il discorso per il matrimonio della sorella; e Mistero a Saint-Tropez, ambientato in una lussuosa villa del Sud della Francia negli anni Settanta. Infine, in sala troveremo anche Zero Fucks Given, in cui Adèle Exarchopoulos nel ruolo di Cassandre è un'assistente di volo insoddisfatta della sua vita.

I film drammatici di I Wonder

A chi alla risata preferisce film dalle tematiche più forti, capaci di scatenare emozioni profonde, I Wonder ha riservato alcuni titoli del suo listino. Tra questi il primo che vi segnaliamo è Illusioni perdute, film presentato a Venezia e apprezzato dalla critica che è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Honoré de Balzac. Full Time - Al Cento Per Cento, invece, racconta la storia di Julie (Laure Calamy), una giovane che riesce a ottenere un colloquio per un lavoro che le permetta di farle crescere i suoi figli tranquillamente. E se lo stesso giorno fosse indetto uno sciopero nazionale di tutti i trasporti?

Illusioni perdute, la recensione: della poesia facemmo gossip

Lost Illusions: una scena del film

Sempre tra i film drammatici troveremo presto in sala anche Cette musique ne joue pour personne, in cui arte e amore sono visti come cura alla violenza più estrema. Dall'Australia arriva poi Nitram, di Justin Kurzel, ispirato alla vita di Martin Bryant, autore del Massacro di Port Arthur e presentato al Festival di Cannes. Infine, sempre dalla Francia, arriva Haute Couture, in cui Esther, la responsabile della sartoria della Maison Dior, diventerà un mentore per una giovane ladra che prenderà a lavorare come stagista.

Raccontare la realtà

I Wonder dà spazio nel suo listino anche ai documentari, il primo è Senza fine, diretto da Elisa Fuksas e ambientato in un hotel termale degli anni '40, dove Ornella Vanoni ci racconta la sua vita con inesauribile vitalità e la sua energia.

Infine in sala potremo vedere anche Flee, diretto da Jonas Poher Rasmussen, un documentario animato che segue la storia di un uomo chiamato Amin che per la prima volta racconta di come è stato obbligato a lasciare il proprio paese.

Il listino I Wonder Pictures