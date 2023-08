Stai passando un periodo un po' triste, oppure semplicemente hai voglia di leggerezza? Allora, eccoti una lista di 10 libri che ti rendono felice: troverai volumi nuovi e vecchi, storie di molti generi diversi, da autori italiani e internazionali. Tanti consigli di cui prendere nota, per allungare la wishlist "librosa" e poi avere sempre a portata di mano qualcosa da leggere che rallegri la giornata.

1. Odio per odio uguale amore di Anna Zarlenga

Uscito ad aprile 2023, è uno dei tipici romanzi che, una volta iniziato, non puoi più lasciare. Il genere, come si può capire dal titolo, è romance, ma anche un chick lit, una commedia romantica, un romanzo divertente basato su equivoci e schermagli amorose. In verità, questa storia si rifà al modello "grumpy vs sunshine": c'è il personaggio serio e taciturno, controbilanciato dall'altro, allegro e solare. Quindi, conosciamo Leonardo, giovane e integerrimo professore di latino, che si trova a fare i conti con Matilde Lamberti, attrice del momento e fautrice di un progetto teatrale scolastico in cui saranno coinvolti entrambi. E, oltre che preparare lo spettacolo, dovranno superare i pregiudizi che li separano, per scoprire che sono più vicini di quanto potessero pensare.

2. L'imprevedibile viaggio di Harold Fry (Rachel Joyce)

Una storia che saprà conquistarvi e che vi regalerà lacrime di felicità e di commozione, sulle tracce di Harold Fry, implacabile ottimista che si mette in cammino per raggiungere una vecchia amica malata e ringraziarla di persona per tutto ciò che ha fatto per lui, vent'anni prima. Perché è convinto che finché camminerà, lei resterà in vita e lo fa, per mille chilometri da Kingsbridge a Berwick-upon-Tweed. Un libro che fa riflettere sul valore dell'amicizia e del sacrificio, scritto divinamente. E della stessa autrice vi consigliamo anche Il negozio di musica: tutt'altra storia, ma anche in quel caso, parole magiche in grado di risollevare dalla tristezza.

3. Dal Vangelo secondo Paolo Fox (Sarah Arenaccio)

Questo libro ha una storia travagliata e due titoli diversi, ma nonostante questo mantiene intatta la sua funzione: fa ridere, ma anche riflettere. Lo trovate online anche con il titolo della seconda edizione, cioè Nata sotto il segno della sfiga. La protagonista è Beatrice, una trentenne sfortunata nel lavoro e in amore, che si barcamena nella sua vita disastrata sempre in compagnia del suo migliore amico Anthony, con cui ha un appuntamento fisso: leggere l'oroscopo di Paolo Fox, convinti che possa realmente dare una svolta alle loro vite. Ma per un pronostico che si rivela sbagliato, Beatrice si ritrova in un triangolo amoroso e sull'orlo del licenziamento, mentre noi non possiamo far altro che ridere delle sue disavventure e delle assurdità scodellate da Anthony, un personaggio che da solo vale la lettura.

4. Shortology (Matteo Civaschi & Gianmarco Milesi)

Questo è un libro per chi non ha voglia di leggere! Libri come Il signore degli anelli o storie come Titanic non occupano che poche icone ma è impossibile non riconoscerli! D'altra parte è la premessa che fanno gli autori stessi: sono "storie hanno fatto versare ettolitri d'inchiostro e richiesto chilometri di pellicola. Sforzi a volte lodevoli, d'accordo, ma tutto sommato inutili. Perché per raccontare una vita straordinaria bastano più o meno cinque secondi. E una sana risata". Del resto, non è necessario portarsi in spiaggia un "mattone polacco minimalista di scrittore morto suicida giovanissimo" per godersi qualche ora di lettura spensierata!

5. Guida galattica per gli autostoppisti (Douglas Adams)

Se invece volete leggere parecchio, i volumi della saga di Douglas Adams, la cosiddetta "trilogia di cinque romanzi", sono perfetti per un intrattenimento leggero e arguto: 1000 pagine che scorrono via come niente! Questi romanzi sono diventati ormai un vero e proprio cult per tutti i nerd della lettura, appassionati alle assurde quanto incredibili avventure di Arthur Dent e Ford Prefect, viaggiatori delle galassie, fuggiti dalla terra alla notizia che sta per essere distrutta. Nata come serie radiofonica e trasformata poi in libri, film, videogiochi e con una serie tv in lavorazione, è un racconto divertente, spiazzante, ironico ma anche profondo. E poi dopo averlo letto, ogni 25 maggio ricorderete di festeggiare il Towel Day.

6. Topolino e la spada di ghiaccio (Massimo De Vita)

Topolino uguale felicità è un'equazione su cui tutti dovremmo essere d'accordo, no? Tra le tantissime storie, vi consigliamo questa avventura di Topolino e Pippo, destinata in particolare agli amanti del fantasy ma non solo, uscita quest'anno in una nuova edizione per celebrare i 40 anni dalla prima. Qui Pippo veste il ruolo inedito dell'eroe e Topolino diventa la sua spalla, nonostante il titolo della raccolta. Il racconto è ricchissimo di rimandi e citazioni a storie fantasy da Star Wars al ciclo arturiano. I fumetti di Topolino trasmettono sempre un sacco di emozioni: tristezza, angoscia, dolore, pianti (chi non ricorda la storia di Reginella?), ma anche gioia, curiosità, stupore e meraviglia.

7. Simple e Madama in Love (Lorenza Di Sepio & Marco Barretta)

Un altro fumetto delizioso da sfogliare in spiaggia, che vi farà ridere e intenerire tantissimo: i due protagonisti, Simple e Madama, appunto, si interrogano su quale sia la storia d'amore più bella in assoluto e per dare una risposta, le reinterpretano tutte. Da Romeo e Giulietta fino ai Promessi sposi, sull'onda del divertimento e del romanticismo, i due fidanzati ingaggiano una sfida carinissima che in più occasioni vi farà ritrovare col sorriso stampato, a pensare che sì, i tempi cambiano, ma le dinamiche di coppia in fondo in fondo sono sempre le stesse. Anche in questo caso, non vorrete fermarvi al primo, ma poi vorrete leggere tutti i loro fumetti!

8. Viaggio al centro della Terra (Jules Verne)

Un altro cult da leggere per gli amanti dell'avventura e non solo, alla scoperta di un mondo inesplorato sotto la superficie terrestre. Un libro che non ha bisogno di presentazioni, perché è una lettura che molto spesso si fa da ragazzi ma che è sempre bello rispolverare, o scoprire per la prima volta, anche in età più adulta. Innumerevoli sono stati i riadattamenti cinematografici, televisivi e gli autori che hanno tratto ispirazione dal romanzo originale. Un tuffo nel passato (la prima edizione è del 1864) che riaccenderà sicuramente gli animi dei sognatori più avventurosi!

9. D'amore si muore ma io no / Tu che non sei romantica (Guido Catalano)

Questo consiglio "libroso" si divide in due, ma entrambi i romanzi possono essere letti autonomamente. Guido Catalano, in realtà, scrive poesie contemporanee colme di ironia e anche un pizzico di follia, ma si è cimentato nella scrittura di questi due romanzi che, in alcuni momenti, fanno letteralmente morire dal ridere. Il protagonista è un uomo senza né arte né parte, impacciato con le donne, che si innamora di Agata, professione aracnologa, e si ritrova a rispondere alle domande su sesso e amore nella rubrica "La posta del colon". La citazione riportata nel retro del libro, poi, è una domanda degna di attenzione: "Chi salverà il mondo, se non ci amiamo?".

10. Sesso? Fai da te! (Giobbe Covatta)

Dulcis in fundo, un libro quasi dimenticato, ma che negli anni Novanta fece scalpore, non solo per il tema ma anche per le risate che regalò a tutti i lettori, campeggiando per mesi nelle classifiche dei libri più letti in assoluto. Rimandi a tutto il contesto sociale, alla politica, agli avvenimenti di quegli anni, conditi con humor e ironia tipici dell'autore. Imperdibile per chi ha vissuto quell'epoca ma anche solo per ridere delle sue battute, attuali anche oggi. Quasi introvabile, ma reperibile nei negozi di usato oppure online.

Per altri consigli librosi, seguite Book Nerd, con Arianna e Alessio, ogni due venerdì in streaming sul nostro canale Twitch!