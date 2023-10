Festa delle Offerte Prime 2023: i 10 gadget nerd e Funko Pop con gli sconti migliori su Amazon

Durante la Festa delle Offerte Prime 2023 potete trovare tantissimi prodotti nerd in sconto; e per facilitarvi le cose abbiamo riunito quelle che per noi sono le occasioni più interessanti in termini di gadget tematici.

In occasione della Festa delle Offerte Prime 2023, è possibile trovare su Amazon alcuni gadget nerd molto interessanti e imperdibili, a prezzi scontati. Vi ricordiamo che questo particolare evento partirà dalla mezzanotte del 10 ottobre, coinvolgendo esclusivamente gli abbonati a Prime in 19 paesi del mondo, tra cui Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito, per poi concludersi alle 23:59 dell'11 ottobre.

48 ore di shopping libero per gli abbonati ad Amazon Prime, quindi, con la possibilità di servirsi da una lista lunghissima in cui è possibile trovare anche parecchi gadget a tema Marvel, Harry Potter, Star Wars e altro, scesi di prezzo e maggiormente accessibili rispetto al passato. Data la mole di prodotti a disposizione, abbiamo deciso di selezionarne 10 per voi, così da incuriosirvi e magari ispirarvi in qualche modo, mettendo in chiaro la vasta scelta che la Festa delle Offerte Prime 2023 di Amazon rende disponibile ai suoi abbonati. Curiosi?

1. Il peluche di Baby Yoda, con suoni e accessori, direttamente da The Mandalorian

I fan di The Mandalorian potrebbero uscire molto soddisfatti dalla Festa delle Offerte Prime 2023 di Amazon, specialmente quando si parla di Baby Yoda e dell'impatto che ha avuto sugli appassionati di Star Wars, in generale, fin dal suo debutto. Sul sito è attualmente disponibile il suo peluche dotato di suoni e accessori, direttamente dalla serie tv targata Disney+. Con uno sconto del 49% dal prezzo disponibile, potete trovarlo a 20,49€. Stiamo parlando di una riproduzione studiata e interattiva, caratterizzata da una serie di suoni (10 per l'esattezza) provenienti dalla pressione di un apposito tasto sul suo corpo, e altri accessori tematici.

2. Il Guanto dell'Infinito da Avengers: Endgame

Se fan Marvel avrete anche voi qualche gradita sorpresa, dato che sul sito è scesa di prezzo la riproduzione del Guanto dell'Infinito, da Avengers: Endgame, targata Hasbro. In quest'occasione potete recuperare il gadget tematico a 20,59€, con uno sconto del 41% sul prezzo segnato in precedenza. Stiamo parlando di un prodotto piuttosto curato, dotato di luci e suoni che ricordano quelli della celebre pellicola uscita nei cinema. Non soltanto un elemento da collezione, ma anche un'ipotetica idea regalo per i più piccoli. Cos'aspettate?

3. La bacchetta magica interattiva di Ron Wisley dal mondo di Harry Potter

Per la Festa delle Offerte Prime 2023, anche i prodotti a tema Harry Potter sono scesi di prezzo. In questo caso vi segnaliamo la bacchetta magica interattiva di Ron Wisley, reperibile a 8,75€, scontata del 65%. Con questa riproduzione, firmata Wizarding World, potrete ricreare o custodire un prodotto tematico curato al dettaglio, con inserti elettronici mirati a riprodurre il patronus di Ron, proiettandolo con una luce, il tutto attraverso l'apposito pulsante. Non un semplice oggetto da collezione, quindi, ma pure un gadget adatto per fare cosplay o divertirsi coi più piccoli.

4. Il cappello parlante di Harry Potter

Uno dei momenti più iconici all'interno della saga Harry Potter è quello dello smistamento nelle varie case all'interno di Hogwarts. Il tutto avviene tramite l'ausilio del celeberrimo cappello parlante che, attraverso un particolare dono, riesce a leggere nel profondo i piccoli studenti e a optare per quella che dovrebbe essere la strada più consona per loro. E se vi dicessimo che la sua riproduzione, con tanto di voce, è in sconto per la Festa delle Offerte Prime 2023? Sul sito potete trovarlo a 33,81€, con uno sconto del 46% sul prezzo che aveva in precedenza. Il cappello parlante della Wizarding World è unico e perfetto per ricreare alcuni momenti impressi a fuoco nella memoria dei fan. Premendo un pulsante mentre lo si indossa, è possibile sentirlo ripetere alcune frasi, facendo anche movimenti facciali riconoscibili, che non possono non ricordare i film al cinema.

5. L'action figure di Groot da Avengers: Endgame

Pure l'action figure Marvel Avengers Titan Hero Series di Groot è in offerta su Amazon, presentando una riproduzione da collezione parecchio coerente con il personaggio visto in Avengers: Endgame. A contraddistinguere questa figure dalle altre Marvel sono la sua altezza, misura 30cm, e i molteplici punti di snodo. Se interessati a recuperarla, potete trovarla a 15,49€, scontata del 23% dal prezzo base.

6. Il Funko POP di Geralt di Rivia da The Witcher

Se anche voi siete appassionati incrollabili di The Witcher vi trovate nel posto giusto, dato che la Festa delle Offerte Prime 2023 su Amazon ha scontato il Funko POP di Geralt di Rivia, addirittura con accessori che si illuminano al buio. In questi giorni di festa potete recuperarlo a 10,49€, scontato del 42% dal prezzo segnato in precedenza.

7. Il Funko POP da collezione di Hermione

Il Funko POP di Hermione è più accessibile grazie alla Festa delle Offerte Prime 2023 di Amazon. Avete capito bene; la sua riproduzione da collezione, con lo stile del celebre marchio nerd, è disponibile su Amazon a 13,49€, scontata del 16%. Se siete fan di Harry Potter, non lasciatevi scappare la chance di collezionare il Funko di Hermione Granger, accompagnato dalla sua personalissima bacchetta magica, in una versione prettamente scolastica.

8. Il Funko POP del piccolo Groot dai Guardiani della Galassia

Gli amanti dei Guardiani della Galassia, e nello specifico di Groot, potranno recuperare una sua particolarissima riproduzione made in Funko POP. Come riportato anche su Amazon, stiamo parlando di un gadget "realizzato in vinile resistente e di alta qualità, questo oggetto da collezione è costruito per durare e resistere all'usura quotidiana, garantendo un divertimento duraturo per i fan e i collezionisti". Per la Festa delle Offerte 2023 è disponibile a 72,00€, scontata del 40% dal prezzo precedente.

9. Il Funko POP Marvel di Thor Victory: Shawarma

Il particolarissimo Funko POP di Thor Victory Shawarma è in sconto, e i fan Marvel ringraziano. Thor è sicuramente uno dei personaggi più iconici di casa Marvel, e proprio per questo un'offerta del genere non può che far piacere. Su Amazon, durante la Festa delle Offerte Prime 2023, potete recuperare la statuina in vinile alta circa 9,5 cm e con tutti i dettagli del caso, a 21,00€, con uno sconto del 40% dal prezzo segnato prima.

10. Il Funko POP di Monster & Co della piccola Boo

Quando si parla di Monster & Co è impossibile non pensare a Sullivan, Wazowski e a Boo. I fan del capolavoro Pixar riconosceranno fin da subito il Funko POP dolcissimo dedicato alla piccola protagonista della pellicola. Sul sito lo trovate a 17,50€, con uno sconto del 30% sul prezzo precedente.