Esterno Notte in DVD, la recensione: tre dischi per rivedere la serie ipnotica di Marco Bellocchio

La recensione di Esterno Notte in DVD: uscita homevideo a tre dischi targata Eagle per il lavoro di Marco Bellocchio. Livello tecnico soddisfacente ed extra sufficienti, peccato per la mancata pubblicazione in blu-ray.

Dopo appena poche settimane dalla messa in onda sulla Rai, Esterno Notte, la miniserie presentata in precedenza a Cannes 75 e scritta e diretta da Marco Bellocchio, è arrivata già in homevideo grazie a Eagle Pictures in formato DVD, con una confezione a tre dischi su cui sono distribuiti i sei episodi. La maniera migliore per rivedere una serie avvincente o ipnotica, che rispetto a Buongiorno, Notte ribalta la prospettiva: qui il sequestro di Aldo Moro nel 1978 viene raccontato infatti dal punto di vista dei protagonisti della vicenda. Grazie a un cast eccezionale guidato da Fabrizio Gifuni nei panni dello statista democristiano, e che comprende anche Toni Servillo (Papa Paolo VI) e Margherita Buy (la moglie di Moro), Bellocchio racconta in modo particolare e con il suo stile personale contraddizioni e misteri di una delle vicende più controverse della storia italiana.

Confezione a tre dischi: DVD di ottima qualità, ma il blu-ray è un'altra cosa

Esterno notte è presentato da Eagle Pictures con un'elegante confezione a tre dischi, con una slipcover ad avvolgere l'amaray. Sul piano tecnico purtroppo bisogna ricordare che il DVD non è il blu-ray e il rammarico è forte per una mancata uscita di un prodotto così importante in alta definizione. Per quelli che sono i suoi mezzi, però, il DVD fa in pieno il suo dovere, anche grazie alla divisione su tre dischi che permette di non cedere a difetti da compressione: ovviamente ci sono alcuni momenti in cui il video va un po' in difficoltà, con certi fondali granulosi e poco stabili, sgranature evidenti sulla vegetazione e qualche inevitabile pastosità nelle scene molto scure, che peraltro hanno sempre una tenuta soddisfacente.

Ma va riconosciuto che in generale il quadro visivo si mantiene compatto senza troppe sbavature, e che il dettaglio è di tutto riguardo per il formato, con un'ottima resa soprattutto sui primi piani che rivelano tutti i trucchi molto elaborati che trasformano gli attori nei personaggi della vicenda. Anche il croma è perfettamente in linea con le atmosfere della storia, mai urlato ma sempre preciso e coerente. Insomma tre ottimi DVD sul piano video, peccato che ormai l'alta definizione (e in alcuni casi il 4K) permettono ben altro tipo di visione.

Audio solo in Dolby digital 2.0, ma c'è un buon coinvolgimento

Esterno Notte: un'immagine del film

Una piccola delusione arriva dall'audio. In fascetta è indicata la traccia Dolby Digital 5.1, invece alla prova dei fatti siamo davanti a un 2.0. Peccato, perché già questa traccia, pur non sfruttando tutte le potenzialità del multicanale, offre un buon coinvolgimento, con una resa molto calda e piacevole della bella colonna sonora, e un discreto impatto nelle scene più movimentate, come possono essere quelle con le manifestazioni di piazza o lo stesso assalto di via Fani. Anche i dialoghi sono cristallini e hanno un buon timbro, ma certo il multicanale avrebbe potuto dare maggior impatto e precisione ad alcune sequenze.

Esterno notte: Toni Servillo durante una scena del film

Gli extra: galleria fotografica e tre brevi backstage

Esterno notte: un'immagine del film

Sufficiente il reparto extra, che è tutto relegato sul terzo disco. Troviamo una Galleria fotografica (2'36"), poi Foto dal set (1'20") con immagini del lavoro in carrellata con la canzone Porque te vas di Jeanette. Seguono tre brevi backstage: il primo (2'12") è incentrato soprattutto su Fabrizio Gifuni, la sua interpretazione e il suo rapporto col personaggio; nel secondo (2'17") i protagonisti sono la costumista Daria Calvelli e lo scenografo Andrea Castorina che rivelano come si è ricreata l'ambientazione particolare dell'epoca; nel terzo (3'14"), infine, i produttori Simone Gattoni e Lorenzo Mieli raccontano il progetto e ci sono ancora interventi del cast a partire da Fabrizio Gifuni, Toni Servillo e Margherita Buy.