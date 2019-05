Catch-22, Giancarlo Giannini: "George Clooney ama l'Italia, con lui ci siamo divertiti"

Catch-22: Giancarlo Giannini in una scena della serie

Dal 21 maggio è su Sky Atlantic (canale 110 di Sky, che coproduce) Catch-22, miniserie in sei episodi prodotta, diretta e interpretata dal premio Oscar George Clooney che vede nel cast anche Giancarlo Giannini. Tratta dall'omonimo romanzo di Josepeh Heller (pubblicato in Italia con il titolo di Comma 22), la produzione racconta, come potete leggere nella nostra recensione di Catch-22, le (dis)avventure di Yossarian (Christopher Abbott), bombardiere dell'Aviazione americana stanziato in Italia, a Pianosa, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sempre più spaventato, Yossarian vede i suoi compagni morire come mosche sotto i colpi nemici e cerca con ogni mezzo possibile di farsi rimpatriare, anche fingendosi pazzo. Sconvolto dalla guerra, alle fine quella che sembrava una messa in scena diventa pericolosamente sempre più la realtà, con il ragazzo totalmente sconvolto.

Catch-22: George Clooney durante una scena della mini-serie

Nel cast anche lo stesso Clooney, nel ruolo del tenente Scheisskopf, Kyle Chandler, Hugh Laurie e Giancarlo Giannini, unico non in divisa, che interpreta Marcello, proprietario di una casa di appuntamenti di Roma, che sa godersi la vita anche durante il conflitto mondiale.

Catch-22: una scena con Christopher Abbott

Abbiamo intervistato Giancarlo Giannini a Roma, alla presentazione italiana di Catch-22, dove ci ha detto di essere molto soddisfatto del suo ruolo: "È andato tutto molto bene, con George ci siamo divertiti molto, ama l'Italia e gli italiani. È stato soddisfatto del mio lavoro, mi ha chiesto: cosa mi vuoi regalare? I bravi registi fanno così. Sono contento di aver fatto parte di questa serie tratta da uno dei libri più importanti della letteratura anti-militarista. E poi sono stato tutto il tempo circondato da belle ragazze più o meno discinte".

La video intervista a Giancarlo Giannini su Catch-22