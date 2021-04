The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena

Bromance: per definizione è un rapporto molto stretto, quasi simbiotico, tra due (o più) uomini. È, cioè, un rapporto sociale non erotico tra persone dello stesso sesso. Crasi fra le parole inglesi "bro" ("fratello" nello slang anglosassone) e romance ("relazione amorosa"), indica una forma di intimità omosociale, di amore fraterno ma non per legami di sangue, tecnicamente non erotico ma spesso volutamente "ambiguo" per "giocare" con gli spettatori sull'affiatamento fra due amici. Il termine fu coniato da Dave Carnie nel 1990 sulla rivista di skateboard Big Brother facendo riferimento specificamente al tipo di relazioni che si sviluppano tra gli skaters, i quali trascorrono molto tempo insieme. La serialità, che quando è fortunata dura stagioni e stagioni, e quindi anni e anni, ha fatto "suo" il termine applicandolo ad alcune coppie di amici televisive entrate nel cuore degli spettatori. Grazie all'appuntamento del venerdì con l'ultima amicizia maschile televisiva, quella dei personaggi titolari di The Falcon and the Winter Soldier, cogliamo l'occasione per ripercorrere le 10 migliori bromance delle serie tv.

10. Sam e Bucky - The Falcon and The Winter Soldier (2021)

Iniziamo dagli ultimi in ordine temporale, i due che hanno fornito il pretesto per questa classifica. Tra gli alti e bassi narrativi della seconda miniserie della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, un punto fermo è sicuramente la chimica e l'alchimia mostrata da Anthony Mackie e Sebastian Stan, interpreti dei due "eroi" del titolo: Sam e Bucky nella vita di tutti i giorni, due personaggi "minori" al cinema a cui è stato dato maggiore spazio in tv. Le loro battute al fulmicotone sono già storia: un esempio? "Uno stregone è un mago senza cappello".

9. Hercules e Iolao - Hercules (1995 - 1999)

Andiamo in campo "vintage" ripescando la relazione omosociale ante litteram fra l'eroe interpretato da Kevin Sorbo e il suo fido "secondo" interpretato da Michael Hurst. L'eroe e colui che vorrebbe emularlo e allo stesso tempo superarlo. Uno degli show più seguiti della storia (insieme al suo spin-off Xena principessa guerriera) raccontava le avventure senza tempo, mescolate alla mitologia, di Hercules e Iolao, che avevano la missione di salvare persone e villaggi da mostri, forze del male, egoismo degli dèi e tantissimi altri "nemici" epici.

8. Buck e Eddie - 9-1-1 (2018 - ...)

Arrivato nella seconda stagione dopo l'addio di Abby alla fine della prima, Edmundo Diaz (Ryan Guzman) ha avuto subito un incontro-scontro con Evan Buckley (Oliver Stark), il più giovane della squadra dei vigili del fuoco protagonisti del franchise 9-1-1 di Ryan Murphy e soci. Buck e Eddie hanno da subito dimostrato grande alchimia, facendo furore nel cuore degli spettatori, che hanno anche fantasticato su una loro possibile relazione, complice la tematica LGBTQ+ della serie. Il primo dallo sguardo ingenuo e impulsivo sul mondo, il secondo vedovo e con un figlio dalle attenzioni speciali a carico, hanno formato a loro modo una "famiglia" e si sono saputi sempre sostenere e capire a vicenda. Se non è bromance questa...

7. Shawn e Gus - Psych (2006 - 2014)

Rimaniamo in California. C'è stato un periodo in cui USA Network aveva fatto delle bromance televisive il proprio marchio di fabbrica per le produzioni originali. Ne è un tipico esempio Psych, una buddy cop series alternativa con protagonista Shawn Spencer (James Roday), giovane figlio di un ex-poliziotto, che lavora come "consulente sensitivo" con il Dipartimento di Polizia di Santa Barbara: peccato non sia affatto un sensitivo e si sia inventato questa storia un po' per giustificare le proprie alte abilità intuitive, un po' per togliersi dagli impicci la polizia che lo sospettava in un caso. Si inventa così la professione di "detective sensitivo" aprendo con il suo amico d'infanzia, Gus (Dulé Hill), un'agenzia investigativa, la Psych del titolo. Scienza e fede, scetticismo e fiducia, la chimica fra Shawn e Gus ha avuto così successo da portare a 8 stagioni e un film tv (ancora inedito in Italia).

6. Neal e Peter - White Collar (2009 - 2014)

Sempre a proposito di USA Network, l'altro esempio più azzeccato di amicizia maschile televisiva "in casa" è sicuramente la serie con protagonisti Matt Bomer e Tim DeKay. Questa volta siamo a New York e il primo è Neal Caffrey, un giovane e affascinante mago della truffa, inseguito continuamente da Peter Burke (DeKay), un esperto agente dell'FBI che fa parte della White Collar Crime Unit, una divisione dell'agenzia che si occupa di crimini non violenti come truffe finanziarie, falsificazioni e furti d'arte. Due uomini agli antipodi e dalle due parti della legge: preda e predatore, il gioco del gatto col topo messo in atto finisce e continua nel momento in cui Burke è l'unico in grado di catturare Caffrey, che però ha una proposta: offrirsi come consulente per aiutare l'FBI nei suoi casi irrisolti, chiedendo come ricompensa la semilibertà, sotto la custodia di Burke. Inutile dire che la chimica fra Neal e Peter farà scintille.

5. Aureliano e Spadino - Suburra La Serie (2017 - 2020)

Ciò su cui ha sicuramente puntato di più l'adattamento televisivo targato Netflix, sua prima produzione originale italiana, rispetto al romanzo di Giancarlo De Cataldo e al film di Stefano Sollima, è l'amicizia fra Aureliano e Spadino. Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara sono tornati a interpretare Aureliano Adami e Alberto Anacleti, di famiglie criminali nemiche, dal film di Sollima in Suburra La Serie, prequel che si conclude in modo diverso rispetto al film e proprio all'insegna della bromance fra Aureliano e Spadino. Il loro rapporto da conflittuale si evolve nelle tre stagioni, diventando fraterno, quasi amoroso, tanto da renderli disposti a sacrificare tutto l'uno per l'altro, anche a dispetto delle proprie famiglie e dei propri affetti.

4. Howard e Raj - The Big Bang Theory (2007 - 2019)

La vera bromance televisiva di The Big Bang Theory, la sitcom di Chuck Lorre che ha portato il mondo nerd/geek in auge in tv, non è quella fra Leonard e Sheldon come si potrebbe pensare. In realtà a rubare abbastanza presto la scena in questo senso sono Howard e Raj (interpretati da Simon Helberg e Kunal Nayyar). Le due "spalle" poi co-protagonisti accanto al trio Leonard-Penny-Sheldon hanno mostrato nel corso dello show una serie di situazioni ambigue e dissacranti, con tanto di sopracciglio alzato misto a rassegnazione della fidanzata-poi-moglie di Howard, Bernadette. Un esempio? Una certa stimolazione reciproca... Mai ambigue però come il rapporto fra Raj e la sua cagnetta Cannella, che ha portato al celebre gioco "Emily o Cannella?"

3. Will & Hannibal - Hannibal (2013 - 2015)

Arrivati in top 3 le cose si fanno serie per le migliori bromance delle serie tv e al terzo posto non potevano che esserci loro. Coloro che hanno (ri)scritto e (ri)immaginato il rapporto ambiguo e controverso fra il profiler Will Graham (uno straordinario Hugh Dancy) e il serial killer Hannibal Lecter (un meraviglioso Mads Mikkelsen) insieme al creatore Bryan Fuller. Un adattamento seriale visivamente e stilisticamente unico, tratto dai romanzi di Thomas Harris dopo le varie trasposizioni sul grande schermo, girato in parte anche in Italia. La complessità data da Dancy e Mikkelsen a Will e Hannibal, i chiaroscuri, l'evoluzione sempre più ambigua e "nera" della preda e del predatore, questa volta senza truffe ma con violenti e sanguinolenti omicidi di mezzo. Will e Hannibal finiranno per scambiarsi i ruoli, in una delle relazioni più affascinanti e controverse viste in tv.

2. Ciro e Genny - Gomorra La Serie (2014 - ...)

Diciamocelo, se la qualità può essere calata per la serie tratta dal romanzo di Roberto Saviano e che ha avuto il merito di segnare uno spartiacque per la serialità televisiva in Italia, un motivo per continuare a guardare Gomorra La Serie e attendere trepidanti l'ultima stagione è sicuramente l'amicizia fra Ciro e Genny. L'"Immortale" interpretato da Marco D'Amore (che nel frattempo ha avuto anche un film dedicato) e il piccolo di casa Savastano, diventato adulto prima del tempo, col volto di Salvatore Esposito, sono stati uniti fin da subito. Ciro Di Marzio era il "secondo" del boss Pietro Savastano, ha "forgiato" Genny, lo ha protetto, poi si sono fatti la guerra a vicenda, ma il loro rapporto è rimasto l'unica costante della loro vita, continuare a tornare sempre l'uno dall'altro. Non solo: la loro bromance trascende lo schermo e continua anche fuori dal set, sui social, dove scherzano continuamente con foto e commenti sulla loro "relazione", a dispetto anche di altri interpreti, come Ivana Lotito che nel serial è Azzurra, la moglie di Genny.

1. Chandler e Joey - Friends (1994 - 2004)

Come non chiudere le nostre migliori bromance delle serie tv con loro, Chandler e Joey, al secolo Matthew Perry e Matt LeBlanc, protagonisti della sitcom per eccellenza Friends? La coppia di amici che rimarranno tali per sempre, anche dopo che Chandler si è sposato con Monica e ha messo su famiglia, tanto che Joey avrà sempre una propria "cameretta" a casa loro. Quante ne hanno (e noi con loro) passate i coinquilini per eccellenza, tra scambi di appartamento su scommessa, andare a stare da soli per poi tornare "all'ovile", disperarsi perché si diventa davvero "adulti" andando a convivere con la futura moglie, prendere un'oca e un pulcino a cui fare da strampalati genitori surrogati. Chandler eterno cinico, Joey eterno bambinone. Chi non li avrebbe voluti come migliori amici?

Gli "esclusi"

Quasi fosse un disclaimer a fine articolo, abbiamo volutamente escluso da questa classifica tre esempi di bromance televisiva perché non esattamente applicabili. Hank e Evan (Mark Feuerstein e Paulo Costanzo) in Royal Pains (sempre del periodo Usa Network) sono fratelli di sangue e quindi, come da definizione, non rientrano nella nostra cerchia pur avendo molto affiatamento. Lo stesso vale per Batman e Robin della serie camp anni '60, dato che si tratta più di un rapporto a metà fra padre-figlio e fratello maggiore-fratello minore: pur non essendo di sangue, Bruce Wayne (il mitico Adam West) ha di fatto adottato Dick Grayson (Burt Ward). Infine non ci siamo sentiti di includere il trio Barney Ted e Marshall (interpretati rispettivamente da Neil Patrick Harris, Josh Radnor e Jason Segel) di E alla fine arriva mamma, nonostante Barney abbia scritto un "Bro Code" e giochi spesso nel corso della serie con Ted su quale sia il suo migliore amico fra lui e Marshall, proprio come in un triangolo amoroso.