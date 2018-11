Amazon Black Friday 2018: guida agli sconti in Italia!

15 giorni consecutivi di offerte speciali: è questo il Black Friday 2018 di Amazon, che si terrà a partire dal 12 novembre con i primi sconti fino al culmine delle due settimane, il 26 novembre, con l'ormai attesissimo Cyber Monday. Ecco una breve guida per orientarsi meglio nella grande giornata dei fan dello shopping online.

Black Friday su Amazon: le migliori offerte

Qui sarà pubblicata una sezione delle offerte più interessanti suddivise per categorie che saranno disponibili durante tutta la promozione su Amazon. Sicuramente, come ogni annata, ci saranno sconti su qualunque categoria, dai dvd ai bluray, agli album musicali ai software, dagli eBook Reader Kindle a computer e tablet, da console alla tecnologia di ogni tipo. Molta aspettativa riguarda le offerte sui dispositivi Amazon Echo, gli altoparlanti intelligenti di terza generazione da poco disponibili in Italia.

Cos'è il Black Friday?

Il Black Friday è un nome informale per il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, che ha luogo il quarto giovedì del mese di novembre. È considerato l'inizio della stagione dello shopping natalizio dal 1952, anche se il termine "Black Friday" non è diventato ampiamente riconosciuto o utilizzato fino ai primi anni 2000. Negli ultimi anni, soprattutto dal 2003 in poi, abbiamo assistito alla tendenza di portare online tantissime offerte e promozioni da numerosissimi negozi. Per il Black Friday, Amazon è da sempre uno dei portali più attivi nell'offrire ai suoi utenti sconti imperdibili.

Black Friday 2018: quando?

Il prossimo Black Friday 2018 avrà inizio su Amazon.it a partire dalla mezzanotte del 23 novembre 2018 e durerà per tutte le 24 ore successive. Le offerte saranno ininterrotte, però, anche nei giorni precedenti e successivi, visto che Amazon regala ai suoi utenti tantissime occasioni per giungere al culmine del periodo del Black Friday, con l'atteso Cyber Monday (www.amazon.it/cybermonday).

Black Friday 2017: il sorprendente oggetto più venduto!

Amazon, lo scorso Cyber Monday, ha svelato quale è stato l'oggetto più venduto nella giornata del Black Friday, ovvero del venerdì nero degli sconti. Mentre tutti avrebbero immaginato qualcosa di tecnologico in vetta alla classifica, o qualcosa di relativo alla moda, magari con un ribasso goloso per ogni tipo di cliente, la verità è invece sorprendente: a dominare la classifica è un oggetto di tutti i giorni, che si trova anche in un qualunque supermercato sotto casa. La confezione di Finish All in One da 110 tavolette da lavastoviglie ha battuto ogni tipo di blu ray, stereo, smartphone o capo firmato. Al secondo posto un altro articolo per la casa, l'aspirapolvere iRobot Roomba 650, mentre sul podio era salito anche Fifa 18 per Playstation 4. Nel Black Friday 2017 sono stati venduti oltre 350.000 lecca lecca e scope Dyson V6 in grandi quantità.

Conviene essere iscritti ad Amazon Prime?

Con Amazon Prime, ricevi consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni. Quindi cosa c'è di meglio per ottenere prima di chiunque altro i vostri acquisti super convenienti per il Black Friday 2018? I dettagli relativi all'offerta Amazon Prime sono disponibili sull'apposita pagina ufficiale: a oggi il servizio costa 36 euro all'anno, una somma che ripaga in pochi acquisti tutte le varie spese di spedizione che non si pagano per i diversi prodotti ordinati. Le politiche relative ai resi sono garantite da Amazon per tutti i suoi utenti, Prime o meno, e sono sempre disponibili sul sito. Qui è possibile usufruire del primo mese gratuito ad Amazon Prime!