Il mio amico Nanuk: Dakota Goyocon l'amico orso in una scena

Il 5 giugno si festeggia la Giornata mondiale dell'ambiente: come ogni anno si tratta del momento ideale per ricordare quanto gli ecosistemi del nostro pianeta siano preziosi e vadano protetti ad ogni costo. La salvaguardia dell'ambiente, che non può essere più sfruttato indiscriminatamente, è tutta nelle nostre mani e deve essere messa in atto attraverso una sempre maggiore consapevolezza di ciò che ci circonda e delle nostre responsabilità come cittadini del mondo: perché non sfruttare questa giornata per ampliare le nostre conoscenze attraverso film, documentari e docuserie dedicate alla natura e al nostro Pianeta? Infinity ha creato una Collection apposita dedicata proprio a questa giornata, dove mette a nostra disposizione una serie di prodotti perfetti per essere recuperati in questa giornata (ma anche durante il resto dell'anno!). In questo articolo troverete 5 film per immergersi nelle meraviglie della natura, prodotti per il grande e piccolo schermo pensati appositamente per farci apprezzare di più la bellezza di ciò che ci circonda.

1. Le meraviglie del mare (2017)

Le meraviglie del mare: un momento del documentario

Cominciamo questa nostra lista con Le meraviglie del mare, un titolo perfetto per riscoprire gli ecosistemi marini del nostro Pianeta. In questo documentario diretto da Jean-Michel Cousteau, figlio del leggendario esploratore e cineasta Jacques Cousteau, e da Jean-Jacques Mantello, veniamo portati in giro per il mondo attraverso i suoi Oceani: in un viaggio durato, per chi vi ha preso parte, ben tre anni, ci spostiamo dalle isole Fiji alle Bahamas, esplorando i diversi ambienti marini con innovative tecniche di ripresa subacquea, che ci immergeranno, letteralmente, in mondi ricchi di inaspettate sorprese. Il messaggio dietro lo spettacolo meraviglioso che ci viene mostrato? Gli ecosistemi marini sono a rischio a causa della sconsideratezza dell'essere umano e la nostra missione è quella di salvaguardarli, proteggendo le migliaia e migliaia di specie che li abitano. Una ragione in più per non perdersi questo docufilm? Ad accompagnarci in questo viaggio la voce narrante di Arnold Schwarzenegger.

Le meraviglie del mare: un'immagine del documentario

25 film e documentari sull'ambiente da vedere

2. Il mio amico Nanuk (2014)

Il mio amico Nanuk: Dakota Goyo con Nanuk in una tenera scena del film

Passiamo ora alla storia di una straordinaria amicizia, quella tra un bambino e un piccolo orso polare che insieme intraprenderanno un difficile viaggio. Luke (Dakota Goya) vive insieme alla madre, una ricercatrice, nei pressi del Circolo Polare Artico Canadese. Un giorno, un orso polare e il suo cucciolo di quattro mesi si spingono in cerca di cibo a Devon, la cittadina di Luke: senza accorgersi del piccolo che portava con sé, i rangers del luogo addormenteranno la mamma orsa per trasportarla nel lontano Cape Resolute. Accortosi della presenza del cucciolo, che ribattezzerà Nanuk (che in lingua inuit significa "orso vagabondo"), il giovane protagonista deciderà di intraprendere un pericoloso viaggio nella natura selvaggia per ricongiungerlo a sua madre. Ad aiutare i due nuovi amici ci sarà anche la guida artica Maktuk, amico del defunto padre di Luke, che vive in simbiosi con la natura e con gli indigeni che popolano territori così difficili, ma al tempo stesso meravigliosi, come quelli del Circolo Polare Artico. Il mio amico Nanuk, diretto da Roger Spottiswoode e Brando Quilici, ci permetterà scoprire e apprezzare paesaggi mozzafiato attraverso una storia appassionante e ricca di buoni sentimenti.

3. Intrecci Etici - La rivoluzione della moda sostenibile in Italia (2020)

Un momento di Intrecci Etici - La rivoluzione della moda sostenibile in Italia

Torniamo al mondo dei documentari con Intrecci Etici - La rivoluzione della moda sostenibile in Italia, il film diretto da Lucia Mauri e Lorenzo Malavolta che punta il dito su una delle industrie più inquinanti e dannose per il nostro pianeta, quella della moda. Pensate che a questo settore si attribuisce addirittura il 20% dello spreco globale di acqua e il 10% delle emissioni di anidride carbonica, e solo una minuscola parte dei vestiti prodotti viene riciclato e non finisce nelle discariche. Intrecci Etici cerca però di mettere in luce il grande lavoro che si sta facendo, in particolare nel nostro paese, per migliorare questa drammatica situazione: in Italia è in atto una vera e propria rivoluzione per cambiare il settore moda e per renderlo finalmente più etico e sostenibile. Dai produttori che utilizzano esclusivamente tessuti naturali, da chi realizza abiti solo su richiesta (evitando così gli enormi sprechi dell'invenduto), a chi trasforma gli inevitabili rifiuti in risorse riutilizzabili, l'Italia è in prima linea nella lotta all'inquinamento causato da questa industria. Ma la sostenibilità non comincia solo dai produttori: anche noi consumatori dobbiamo fare del nostro meglio per cambiare le cose, a partire dalle piccole scelte di tutti i giorni.

4. L'ultima discesa (2017)

6 Below: Josh Hartnett in una scena del film

Torniamo ai prodotti di finzione (anche se il film di cui vi parliamo è tratto dalla vita dell'ex giocatore di hockey professionista Eric LeMarque) con L'ultima discesa, una storia di sopravvivenza nell'ambiente estremo della Sierra Nevada statunitense. Eric LeMarque (Josh Hartnett), durante un'escursione con il suo snowboard rimane bloccato a temperature bassissime dal sopraggiungere di una tempesta. L'uomo dovrà trovare il modo per sopravvivere in condizioni difficilissime in attesa che i soccorsi riescano a trovarlo e a portarlo in salvo. Questa terribile avventura darà il via ad un percorso di rinascita per Eric, che cambierà completamente la direzione della sua vita.

6 Below - Miracle on the Mountain: una scena del film

5. Meno plastica, più sorrisi (2021)

Un momento di Meno plastica, più sorrisi

Concludiamo questa nostra lista con un prodotto un po' diverso rispetto a quelli di cui vi abbiamo parlato fino ad ora: Meno plastica, più sorrisi, il primo episodio della docuserie Green Storytellers, che racconta le storie di coloro che hanno deciso, anche attraverso la nuova consapevolezza acquisita dopo l'emergenza Covid, di impegnarsi in prima persona per un futuro più solidale e sostenibile. In Meno plastica, più sorrisi seguiamo l'associazione Plastic Free, che si impegna a liberare i nostri mari e le nostre spiagge, ma anche strade e città, dalla plastica che si trasforma, ogni giorno, in tonnellate di rifiuti.