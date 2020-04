23 regali per chi ama i videogiochi

Ready Player One: un momento d'azione del film

Noi cinefili siamo affamati di belle storie. E, ogni tanto, divorare film non ci basta. Per questo cerchiamo di saziarci anche altrove, magari macinando ore e ore di gameplay su videogame artisticamente ispirati, con trame, personaggi e colpi di scena che nulla hanno da invidiare al grande schermo. E allora, eccoci qui, pronti a saziare i vostri appetiti videoludici, consigliandovi i titoli più irrinunciabili tra quelli pubblicati negli ultimi anni. In questa lista di regali dedicata ai videogiochi abbiamo deciso di soffermarci soprattutto su videogame adatti anche ai cinefili, ovvero a quei videogiochi interessanti soprattutto per la loro componente narrativa.

Plot twist, protagonisti tridimensionali dalla psicologica complessa, un mondo di gioco che diventa un vero e proprio immaginario da esplorare. Ecco a voi la nostra classifica già apparecchiata, condita con PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, centinaia di ore di gameplay, un pizzico di meraviglia e, perché no, buone dosi di emozioni.

1. Red Dead Redemption 2

Partiamo dalla vetta. Iniziamo dall'apice, ovvero dal gioco più atteso, amato e incensato del 2018. Red Dead Redemption 2 ha convinto davvero tutti (e emozionato molti), collezionando recensioni al limite della perfezione e incollando milioni di videogiocatori alla sua profonda storia di frontiera. Attraverso le gesta di Arthur Morgan verremo trascinati in una vicenda quasi anti-epica, dove la fine dell'Ottocento porta con sé disillusione, degrado e una ridefinizione della civiltà americana. Il gioco Rockstar è un'esperienza che viene limitata da ogni parola e da qualsiasi definizione, perché va vissuta in prima persona. Perdendosi e ritrovandosi in un decadente Far West in trasformazione.

Prezzo: 65 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One

2. God of War

Il gioco sviluppato dai ragazzi di Santa Monica, impreziosito da un comparto grafico curato in ogni minimo dettaglio, ha avuto il coraggio di rivoluzionare uno dei brand più celebri dell'universo PlayStation. Dopo una trilogia amatissima, questo quarto capitolo stravolge non solo il gameplay ma anche l'immaginario di riferimento. Dalla mitologia greca si passa a quella norrena. Quello che colpisce in God of War 4, però, è il cambio di tono, grazie a una storia che diventa più raffinata, adulta, drammatica e intima, col mitico Kratos (più vecchio e compassato) impegnato nella più difficile delle missioni: essere padre.

Prezzo: 30 €

Piattaforme: PlayStation 4

3. Assassin's Creed Odyssey

A tutti i filoellenici che si sono sentiti giustamente abbandonati dal prode Kratos, consigliamo di fare un salto (della fede) in Assassin's Creed Odyssey. Anche qui possiamo parlare di una lenta e progressiva rivoluzione, figlia di un approccio di gioco lontano dalle dinamiche stealth della saga, ora più vicino a un vero e proprio gioco di ruolo. Ambientato durante la Guerra del Peloponneso, il nuovo capitolo dell'amato/odiato brand Ubisoft farà leccare i baffi a tutti gli amanti dell'epica più spettacolare.

Prezzo: 40 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

4. Marvel's Spider-Man

Finalmente la par condicio è stata rispettata. Dopo che Batman Arkham Asylum ha ridato fiato e lustro ai videogiochi dedicati ai supereroi, anche casa Marvel cala il suo asso nella manica. Spettacolare, trascinante e stracolmo di citazioni che manderanno in delirio ogni nerd, Marvel's Spider-Man dedica al nostro amichevole Arrampicamuri di quartiere un open world ricco e soddisfacente. Il tutto coronato da una storia inedita, scritta appositamente dalle penne della Casa delle Idee.

Prezzo: 49 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One

5. Shadow of The Tomb Raider

Ultimo atto di una trilogia di rinascita, crescita e maturazione, Shadow of The Tomb Raider chiude il cerchio di un apprezzato reboot iniziato nel 2013. Al centro c'è la riscrittura di una delle icone più riconoscibili della storia dei videogame, il che rende il lavoro dei ragazzi di Crystal Dynamics davvero coraggioso. Impresa decisamente riuscita, perché questo terzo atto ci restituisce una Lara Croft più consapevole e sicura, un'eroina capace di scavare dentro di sé per sopravvivere grazie alla sua indomabile curiosità e forza d'animo.

Prezzo: 40 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

6. Vampyr

Londra. 1918. Una Grande Guerra è finita, un'altra sta per iniziare. Una guerra oscura e fetida, che si insinua nei bassifondi londinesi a suon di morsi, sangue e omicidi. Immerso in una nebbiosa atmosfera gotica, Vampyr vi metterà nei panni dello stimato dottor Reid che, diventato vampiro, deve scendere a patti con la sua natura. Alla base del titolo firmato Dontnod c'è un sistema morale complesso, in grado di mettere il giocatore dinanzi a uno scomodo bivio: bere sangue per diventare potente o restare umani e fare i conti con le proprie debolezze? Ai vostri canini l'ardua sentenza.

Prezzo: 40 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

7. Kingdome Come: Deliverance

Amanti di William Wallace, unitevi. Qui c'è pane per le vostre spade. Agli sgoccioli del Medioevo, nel Regno di Boemia, c'è una storia di vendetta degna del protagonista di Braveheart - cuore impavido. Nei panni di Henry, ragazzo al quale hanno brutalmente ammazzato la famiglia, Kingdome Come: Deliverance vi condurrà dentro una storia di intrighi, violenza, assedi e battaglie. Il tutto attraverso un action rpg dotato di un gameplay non lineare. Armatevi di coraggio e voglia di rivalsa, e godetevi uno dei giochi più sorprendenti dell'anno.

Prezzo: 25 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

8. Call of Cthulhu

Un mondo malato, livido, disturbato e disturbante. Chi ama Lovecraft sa bene di cosa stiamo parlando. Esperienza narrativa immersiva e avvolgente, Call of Cthulhu lavora tanto sull'atmosfera e ricrea quella sensazione di disagio che avete provato leggendo i racconti terrificanti del celebre autore americano. Tra creature misteriose e minacce antiche, il titolo Cyanide è un horror psicologico in cui l'approccio investigativo vi farà perdere nei meandri di un immaginario malsano.

Prezzo: 60 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

9. Detroit: Become Human

Se avete amato i bivi narrativi di Heavy Rain e Beyond: Due anime, amerete anche la nuova fatica dei ragazzi di Quantic Dream. In uno scenario dal retrogusto cyberpunk, Detroit: Become Human segue le tracce di tre androidi "devianti", perché capaci di provare emozioni ribelli. Seguendo questa scintilla rivoluzionaria, questo gioco dal tono crepuscolare, tipico dei neo-noir, procede fluido come un film in cui gli sceneggiatori siete voi. E, forse, vi riscoprirete più umani degli umani. Vi ricorda qualcosa?

Prezzo: 29 €

Piattaforme: PlayStation 4

10. Far Cry 5

Settimo capitolo di una saga capace di cambiare pelle, Far Cry 5 è uno sparatutto in prima persona che abbraccia l'open world. Un videogioco in cui il vero protagonista principale è l'ambientazione, ovvero un'immaginaria cittadina del Montana. Siamo a Hope Country, una comunità dominata da un predicatore malato e radicale. Il titolo Ubisoft, infatti, ci butta in faccia tutte le degenerazioni del fanatismo religioso e le derive balorde della violenza umana.

Prezzo: 30 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

11. Life is strange 2

Nel 2015 fu una rivelazione. Una storia di amicizia sui dolori dell'adolescenza, raccontata con tatto e profondità. Questo fu Life is strange. Con un approccio narrativo degno delle migliori serie tv, il videogame targato Dontnod torna con Life is Strange 2. Questa volta si toccano altre corde, ovvero un amore fraterno in cui due ragazzi dovranno fronteggiare il lato più crudele delle proprie esistenze. Con un tocco delicato e malinconico, siamo certi che vi gusterete questo primo atto di una storia in cinque capitoli. Informazione di servizio: il secondo uscirà a gennaio 2019.

Prezzo: 8 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

12. Hitman 2

Sguardo glaciale, la morte come mestiere, la testa calva più spietata dei videogame. Hitman è tornato e non è più cattivo che mai, perché è semplicemente spietato come sempre. Dalla Colombia all'India, passando per Miami e la Nuova Zelanda, il mitico Agente 47 ritorna a mietere vittime con la stessa nonchalance con cui voi prendete il caffè. Ma la vera chicca è Sean Bean scelto come testimonial del gioco. Sarà riuscito a non morire almeno nello spot? Ci crediamo poco.

Prezzo: 49 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

13. Super Mario Party

Questa volta non stiamo parlando di un videogioco con una storia. Stiamo semplicemente parlando della storia del videogioco. Super Mario conferma di essere in forma smagliante in questo titolo arrivato da un paio di mesi su Nintendo Switch. Si tratta di un vero e proprio gioco da tavolo virtuale pieno di minigiochi e missioni. Un gameplay semplice e intuitivo in cui riabbracciare il mondo colorato del mitico idraulico baffuto.

Prezzo: 67 €

Piattaforme: Nintendo Switch

14. Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee

Nell'estate del 2016 quella mole pressoché infinita di strambe creature e mostriciattoli è tornata di prepotenza nelle nostre vite. Chi dava per morti i Pokémon è dovuto tornare sui suoi passi con l'uscita di Pokémon Go, il gioco in realtà aumentata che ha messo il suo zampino anche nelle nuovi giochi per Nintendo Switch, ovvero Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Una via di mezzo tra rivoluzioni (è cambiato il sistema di combattimento) e richiami nostalgici cari a chi è cresciuto a suon di Game Boy e cartucce rosse, gialle e blu.

Prezzo: 50 €

Piattaforme: Nintendo Switch

15. Ni no Kuni II: Il destino di un regno

Come sarebbe videogiocare un'epica avventura in un mondo fantasy che sembra fuoriuscito dalla fervida immaginazione di Hayao Miyazaki? La risposta ha un nome ben preciso, ovvero Ni no Kuni II: il destino di un regno. L'apprezzata saga nipponica dà vita a un epico gioco di ruolo in cui vestire i panni di giovane re (Evan Pettiwhisker Tildrum) vittima di un colpo di stato. Colorato, ispirato e stracolmo di sani principi, Ni no Kuni II è una bellissima storia di risalite e di ricostruzioni.

Prezzo: 32 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

16. Monster Hunter: World

Se fossimo dentro un meme, diremmo "Pokémon Go is for boys. Monster Hunter: World is for men". La celeberrima serie Campcom approda finalmente anche su console per portarci a caccia di mostri veri, e lo fa grazie a una storia semplice, puro pretesto per spingere il giocatore a esplorare un mondo vasto e popolato. Attraverso personaggi eccentrici, Monster Hunter è un viaggio di scoperta in cui scoprire nuovi luoghi e nuove strabilianti creature.

Prezzo: 35 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

17. A Way Out

Se anche voi siete orfani di Prison Break e amate appassionarvi agli escape movie, A Way Out è la fuga carceraria che fa per voi. Adrenalinico, ansiogeno e dinamico, il gioco Hazelight è un'avventura cooperativa che va vissuta in due. Nell'America degli anni Settanta, ci metteremmo nei panni di due uomini vittime di subdole macchinazioni. Nel corso delle sei ore che servono a finire il gioco, dovrete coordinarvi col vostro partner e fronteggiare sia semplici scazzottate che più complesse fasi stealth.

Prezzo: 35 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC

18. Sea of Thieves

Per il corpo di mille balene, prendete in mano quel timone a forma di joypad e affrontare l'ira dei mari. Lontano dal tono scanzonato del mitologico Monkey Island, Sea of Thieves non ha una vera e propria storia, perché è pura esperienza di navigazione simulativa. Tra scheletri, forzieri e arrembaggi, il titolo rare è un'avventura corsara che vi farà riscoprire il fascino antico dei pirati.

Prezzo: 60 €

Piattaforme: Xbox One, PC

19. Spyro: Reignited Trilogy

Che mondo sarebbe senza nostalgia? E allora eccoci dinanzi all'ennesima versione rimasterizzata di un grande classico videoludico, ovvero quello Spyro (sulla pronuncia corretta del suo nome è ancora in corso una diatriba infinita) capace di monopolizzare i nostri pomeriggi targati "fine anni Novanta, inizi Duemila" a suon di palle infuocate e balzi dragheschi. Un restyling puramente tecnico, che ha lasciato intatta l'incantevole magia narrativa di una trilogia basilare nella storia dei platform.

Prezzo: 34 €

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One

20. Battaglia per la Terra di Mezzo

Un videogioco domarli, un videogioco per trovarli, un videogioco per ghermirli e nel buio incatenarli. Chiudiamo questa lista videoludica con una piccola perla rara che ci riporta al 2004. L'immensa trilogia cinematografica di Peter Jackson era appena giunta al termine, quando EA pubblicava Battaglia per la Terra di Mezzo, gioco strategico in tempo reale capace di ricreare alla perfezione quel senso di aggregazione, cooperazione e avventura che permeava le gesta della Compagnia dell'Anello. Gandalf, Aragorn, Gimli, Legolas, Boromir e gli hobbit, ognuno con le proprie peculiarità e abilità caratteristiche, pronti a rispondere ai nostri comandi. Chi desidera di meglio è un Uruk-hai.

Prezzo: 40 €

Piattaforme: PC

21. Death Stranding

Norman Reedus in Death Stranding

Gli autori più visionari, ogni tanto, diventano quasi profetici. Così è successo alla fervida immaginazione di Hideo Kojima quando ha delineato il mondo malato di Death Stranding. Un pianeta dilaniato e desolato, in cui i corrieri diventano l'ultima speranza di connessione del mondo, l'ultimo baluardo per una vaga idea di comunità. Quasi spaventoso pensare che uno dei videogiochi più sperimentali, ambiziosi e allegorici di sempre sia uscito mesi prima della pandemia causata dal coronavirus. Eppure, quando c'è di mezzo Kojima, non ci sarebbe molto da stupirsi.

Prezzo: 39,90 €

Piattaforme: PlayStation 4

22. Days Gone

Una sequenza di combattimento di Days Gone

Una moglie lasciata indietro ma non ancora perduta. Una persona da ritrovare a tutti i costi. Peccato che il mondo sia letteralmente impazzito, messo in ginocchio da una pandemia che ha dato vita a creature aberranti come i Furiosi. Non semplici zombie, ma esseri feroci, scattanti, inarrestabili, abituati a muoversi in branchi pronti a trasformarsi in sciami letali. A bordo della sua fedele motocicletta, Deacon viene così catapultato in una vita di stenti e di scarti, dove ogni litro di benzina o tozzo di pane fa la differenza tra la vita e la morte. Days Gone si conferma così un ottimo open world post-apocalittico con evidenti echi del mitico The Last of Us.

Prezzo: 65 €

Piattaforme: PlayStation 4

23. Final Fantasy VII - Remake

Final Fantasy VII - Remake

Un grande classico tirato a lucido, aggiornato con nuove dinamiche senza aver perso lo smalto di un tempo. Perla assoluta della storia videoludica, Final Fantasy VII torna in grandissima forma grazie a un remake ispirato, totalmente ambientato nell'affascinante metropoli di Midgar, che nel gioco originale occupava soltanto il prologo del titolo firmato Square Enix. Questa volta, invece, l'ambientazione urbana ruba la scena e personaggi mitici come Cloud dimostrano di avere ancora qualcosa da dire a prescindere da qualsiasi nostalgia.

Prezzo: 68 €

Piattaforme: PlayStation 4

