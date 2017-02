X-Men: The New Mutants, Maisie Williams nel cast nel ruolo di Wolfsbane?

Cristiano Ogrisi

Maisie Williams, uno dei volti di punta de Il trono di spade nei panni di Arya Stark, potrebbe aver trovato un ulteriore universo nel quale iniziare a lasciare il segno.

Josh Boone, regista di X-Men: The New Mutants, ha retwittato un'illustrazione di Ashley Guillory in cui la Williams è Wolfsbane, un mutante di origini scozzesi che può trasformarsi in un lupo, e ha taggato l'account Twitter ufficiale della giovane attrice inglese.

La Williams è stata tenuta in considerazione per il ruolo già a partire da marzo 2016, anche se la 20th Century Fox all'epoca aveva negato contatti con l'attrice. Un mese dopo, Maisie ha commentato:

"Non posso dire molto a riguardo, ma mi piacerebbe molto farne parte e far parte della famiglia Marvel. I New Mutants sono incredibili e ho sempre amato l'idea degli spin-off, in più Joshua Boone è molto talentuoso. Quindi sì, contatemi!"

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News X-Men: The New Mutants, Maisie Williams nel cast...