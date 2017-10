X-Men: The New Mutants, Josh Boone: "Il film è il primo di una trilogia"

Josh Boone ha rivelato che spera di dare il via a una nuova trilogia con The New Mutants, di cui qualche giorno fa è stato diffuso il primo teaser trailer.

Il regista, parlando del progetto, ha raccontato: "Lo abbiamo proposto alla Fox in quel modo e si basa sui fumetti creati da Bill Sienkiewicz e in più incorpora alcune cose presenti nei numeri successivi realizzati negli anni Ottanta".

Boone ha proseguito dichiarando: "Saranno tutti film horror e ognuno sarà diverso dagli altri".

Il progetto è infatti piuttosto preciso: "Il nostro approccio era semplicemente di esaminare il genere horror attraverso i cinecomic e ognuno sarà realizzato in un modo specifico. Attingeremo dai grandi eventi che abbiamo amato nei fumetti".

The New Mutants, ad esempio, è ispirato alla storia raccontata tra le pagine ma l'antagonista principale non sarà Demon Bear. Il lungometraggio, inoltre, sarà legato all'universo dedicato agli X-Men in un modo che non è ancora stato rivelato.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball.

Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

X-Men: The New Mutants arriverà nelle sale italiane il 12 aprile 2018.

