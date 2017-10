X-Men: The New Mutants, Josh Boone condivide gli storyboard del trailer

Il regista Josh Boone ha condiviso online delle interessanti immagini che svelano il lavoro compiuto prima di girare il film The New Mutants.

I post mostrano infatti alcuni degli storyboard creati in collaborazione con Ashley R. Guillory prima di girare le sequenze che sono state inserite nel trailer del nuovo lungometraggio ambientato nel mondo degli X-Men.

Al centro delle analisi ci sono due scene con protagonista Rahne (Maisie Williams) e una dedicata a Illyana (Anya Taylor-Joy).

From storyboard to the shot. I board all my stuff with the great @ashleyrguillory #newmutants #storyboards #thenewmutants #xmen Un post condiviso da Josh Boone (@joshboonemovies) in data: 13 Ott 2017 alle ore 10:13 PDT

From storyboard to screen. I do all my boards with the great @ashleyrguillory #newmutants #storyboard #storyboards #xmen Un post condiviso da Josh Boone (@joshboonemovies) in data: 13 Ott 2017 alle ore 10:29 PDT

From storyboard to screen. I board all my stuff with the great @ashleyrguillory #newmutants #storyboard #xmen Un post condiviso da Josh Boone (@joshboonemovies) in data: 13 Ott 2017 alle ore 10:40 PDT

Il lungometraggio racconterà quello che accade a un gruppo composto da cinque teenager, tutti mutanti, che vengono esiliati in una struttura segreta per controllare i loro poteri.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball.

Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

X-Men: The New Mutants arriverà nelle sale italiane il 12 aprile 2018.

