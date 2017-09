Wonder Woman: Gal Gadot mostra alcuni spassosi errori sul set del film!

Il 2017 è stato un anno d'oro per Wonder Woman: il film di Patty Jenkins è stato amato da pubblico e critica e sta continuando a infrangere record su record con i suoi incassi - più di 814 milioni di dollari nel mondo. Ora la pellicola DC sta per uscire in home video e Gal Gadot ha condiviso sul suo profilo twitter una piccola anteprima degli esilaranti blooper che saranno inseriti come contenuto speciale:

Chris's nickname for me was giggle Gadot, @PattyJenks & I could communicate with no words. I enjoyed filming every second of the movie. pic.twitter.com/fiHwH97PG1 — Gal Gadot (@GalGadot) 9 settembre 2017

Gal Gadot si rende adorabile sia mentre rompe un cono gelato tra le mani, sia quando si impappina provando a parlare una lingua straniera. L'attrice ha dichiarato di aver adorato ogni secondo del lavoro sul set e questo elemento è stato molto gradito dai fan, che hanno trasformato Gal Gadot in una vera e propria star. Wonder Woman tornerà nelle sale il 17 novembre in Justice League , insieme a Batman, Cyborg, Aquaman, Flash e Superman per affrontare il crudele Steppenwolf.

