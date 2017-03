Wonder Woman: critiche al trailer, Diana Prince sarebbe "troppo depilata"

In molti hanno apprezzato il nuovo trailer di Wonder Woman. L'avventura che vedrà protagonista la supereroina Diana Prince si profila uno dei film più attesi del DC Universe, ma la visione del promo ha trovato anche un nutrito gruppo di detrattori. La critica mossa al trailer riguarda il look di Diana Prince, troppo 'depilata' per i gusti degli spettatori più filologici.

In molti hanno reagito negativamente alle immagini che mostrano il corpo perfettamente liscio di Gal Gadot e le sue ascelle prive di peli sottolineando come una donna che vive su un'isola sperduta non dovrebbe avere a disposizione rasoi, creme e cerette per depilarsi. C'è chi invoca una svolta femminista da parte di DC/Warner, chiedendo allo studio di evitare che Wonder Woman si conformi al canone di bellezza imperante, e chi sottolinea addirittura come la scelta di mostrare il personaggio perfettamente depilato sarebbe legata alla paura che il corpo delle donne provoca nei maschi.

Just speaking aesthetically, the new Wonder Woman trailer had me wishing she had armpit hair. — mattson tomlin (@mattsontomlin) 12 marzo 2017

wonder woman would prolly have armpit hair imo — chris (@GanjaGhost420) 12 marzo 2017

controversial hot take:

i wish #WonderWoman had visible armpit hair.



she was raised on an island of women w/no schick advertisements! — Paul Roth in LA (@paulidin) 12 marzo 2017

Wonder Woman: -a feminist icon. A whole ass BEACON of female empowerment-



Militant Progressive Twitter: okay but where's her armpit hair? https://t.co/hboQsv5I6T — GHSTSHRK. (@RaineyOvalle) 21 marzo 2017

Naturalmente le critiche in questione hanno suscitato anche l'ilarità degli internauti di parere contrario dando vita a una battaglia di tweet a tema tricologico.

Peli o no, Wonder Woman arriverà nei cinema italiani il 1 giugno.

