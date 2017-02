Wonder Wheel: le prime anticipazioni sul nuovo film di Woody Allen

Svelata la prima foto ufficiale di Wonder Wheel, nuovo period movie diretto da Woody Allen. Come da tradizione, anche questa pellicola è avvolta nel segreto, ma nella prima foto vediamo i protagonisti Justin Timberlake, Kate Winslet e Juno Temple vestiti con abiti in stile anni '50.

Wonder Wheel è la celebre ruota che si trova a Coney Island. La scorsa settimana Woody Allen ha trascorso tre settimane girando il film on location, molti anni dopo Io e Annie. La Wonder Wheel apparirà naturalmente nel film, ma le storie dei personaggi si dipaneranno su e giù per la celebre boardwalk.

Fanno parte del cast anche James Belushi, Max Casella e Steve Schirripa. Secondo il Coney Island blog, Kate Winslet interpreterà una donna presa di mira dal personaggio di Tony Sirico, ma lei perderà la testa per l'aiutante bagnino interpretato da Justin Timberlake.

Ecco cosa ha dichiarato Woody Allen riguardo al nuovo film: "Questo film è ambientato negli anni '50 e abbiamo ricreato il Parachute Jump. Anche le spiagge soleggiate. Non è più il mio compito correre in giro per trovare le location giuste. Oggi viviamo nel futuro. Mentre sono a casa mia, qualche nerd con gli occhiali in un ufficio davanti a un computer pigia dei tasti e crea spiagge soleggiate. Justin Timberlake, Jim Belushi, Juno Temple sono nel film. Stiamo girando nel Bronx e in altre zone della città".

