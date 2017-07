Where'd You Go, Bernadette: Troian Bellisario entra nel cast

Troian Bellisario, una delle star di Pretty Little Liars, reciterà nel nuovo film diretto da Richard Linklater. In Where'd You Go, Bernadette, progetto prodotto da Annapurna e Color Force, l'attrice avrà la parte di Becky: la prima persona che Bernadette incontra mentre compie un viaggio attraverso l'Antartide.

Il lungometraggio, tratto dal romanzo scritto da Maria Semple, racconterà la storia di una donna che in passato ha lavorato come archittetto ottenendo una grande fama e ora vive da reclusa.

Bernadette è una moglie e madre nervosa che odia Seattle e ha subito quattro aborti spontanei. La sua unica amica è un'assistente virtuale e decide di non uscire quasi mai dalla propria casa.

La sua improvvisa scomparsa obbliga suo marito e la loro figlia quindicenne Bee a intraprendere una disperata ricerca.

La protagonista del film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Michael H. Weber, sarà Cate Blanchett.

Fanno parte del cast anche Billy Crudup e Kristen Wiig.