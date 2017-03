Where'd You Go, Bernadette: in estate le riprese del film di Linklater con Cate Blanchett

Le riprese di Where'd You Go, Bernadette, l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Maria Semple, inizieranno in estate.

La produzione è stata più volte posticipata ma il regista Richard Linklater sembra ora pronto a iniziare il lavoro sul set come annunciato durante i Texas Film Awards, dove è stato messo all'asta un ruolo da comparsa nel lungometraggio per sostenere economicamente l'Austin Film Society. La protagonista del film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Michael H. Weber, sarà Cate Blanchett.

Il romanzo ha come protagonista Bernadette Branch, un architetto che soffre di agorafobia, che scompare prima di partire per una gita in famiglia con destinazione l'Antartide.

La storia viene narrata nel libro dalla figlia quindicenne, Bee Branch, e si sviluppa tramite e-mail, lettere, documenti dell'FBI, corrispondenza con uno psichiatra e altri documenti.

