Warner Bros. aggiunge due misteriosi comic movies DC alle sue release

Warner Bros. Pictures ha aggiornato il calendario delle sue release aggiungendo due nuovi titoli misteriosi, due comic movies DC, al suo calendario in arrivo in sala nel 2020. Il primo uscirà per San Valentino, il 14 febbraio, il secondo il 5 giugno 2020. Altri cambiamenti vedono l'arrivo di un film d'animazione privo di titolo in uscita il 1 giugno 2018 e un film evento, anch'esso privo di titolo, fissato per il 13 dicembre 2019.

Il nuovo schedule di Warner fa slittare di qualche settimana l'uscita della commedia Game Night, la cui release è stata spostata dal 14 febbraio 2018 al 2 marzo 2018. Il misterioso film d'animazione uscirà nello stesso slot di Deadpool 2, in arrivo al cinema 1 giugno 2018.

Per quanto riguarda i due nuovi comic movie annunciati, al momento è difficile stabilire quali eroi guadagneranno il grande schermo nel 2020. Sono numerosi i progetti in fase di sviluppo e gli unici ad avere una release confermata sono Justice League , in arrivo il 16 novembre 2017, e Aquaman, in sala il 21 dicembre 2018. Tra i progetti privi di release vi sono The Batman, Batgirl, Gotham City Sirens, i sequel di Wonder Woman e Suicide Squad e molti altri. E' possibile che il panel del San Diego Comic-Con chiarisca le idee ai fan.

