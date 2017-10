Venom: Reid Scott nel cast del cinecomic?

L'attore Reid Scott, secondo quanto riporta il sito di Variety, sembra stia per entrare a far parte di uno dei cinecomic più attesi dai fan: Venom.

Le riprese del progetto prodotto dalla Sony Pictures dovrebbero iniziare tra qualche settimana in vista di una distribuzione nelle sale del film prevista per il 5 ottobre 2018 e i dettagli relativi al ruolo affidato alla star di Veep, per ora, non sono stati rivelati.

Fanno già parte del cast Tom Hardy, Michelle Williams, Jenny Slate e Riz Ahmed.

La regia è stata affidata a Ruben Fleischer, e la storia non avrà legami con l'universo di Spider-Man realizzato per il grande schermo. La sceneggiatura è invece stata scritta da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner.

